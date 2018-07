La riserva dannunziana sarà riqualificata. Entro l'autunno sarà più fruibile e inclusiva

Sono partiti da giorni i lavori di riqualificazione della Riserva dannunziana illustrati oggi in conferenza stampa all'interno della Riserva. Si tratta di "Greenways dannunziane" il progetto con cui lo scorso 20 febbraio il Comune di Pescara ha partecipato all'Avviso Pubblico Regionale POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse VI – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali – Linea d'azione 6.6.1, che punta a rendere la riserva più aperta, particolarmente per i visitatori con disabilità e che consentirà una riqualificazione anche ambientale dell'area verde, accorciando ancora di più le distanze con i tesori naturalistici e paesaggistici che la storica "Pineta" contiene, senza nuocere al suo delicato ecosistema. Il progetto è stato approvato in data 3 maggio 2017 e appaltato alla Ipomagi Srl di Roma e alla ditta Mareta di Francavilla, prevede interventi per un importo totale di 315.000 euro che si svolgeranno in 120 giorni.

Programmazione attività delle strutture di Accoglienza e di Educazione Ambientale della Riserva Naturale Pineta Dannunziana. luglio – novembre 2018

L'ufficio informativo della Riserva tutti i giorni in base al calendario di apertura dell'Aurum

VISITE GUIDATE GRATUITE

Visite guidate gratuite tutti i week end di luglio agosto e settembre a partire dalle ore 17.30 ed infra settimanali in base al calendario che verrà pubblicato settimana per settimana sulla pagina facebook della Riserva

Visite guidate gratuite su prenotazione negli altri giorni

VISITE GUIDATE GRATUITE SCUOLE

Visite guidate gratuite per le scuole della città di Pescara nei mesi di settembre ottobre e novembre su prenotazione

Visite guidate per le scuole di tutta la Regione su prenotazione

LABORATORI DIDATTICI GRATUITI

Laboratori ludico didattici gratuiti tutti i venerdì di luglio ed agosto dalle 17.30 alle 19 per bambini e ragazzi ed in particolare:

20 luglio Laboratorio ''Alla scoperta degli alberi della Riserva'' dedicato a bambini e ragazzi tra i 6 ed i 10 anni

27 luglio Laboratorio ''I licheni come bioindicatori'' dedicato a bambini e ragazzi tra i 6 ed i 10 anni

3 agosto Laboratorio ''Le fiabe in Pineta'' dedicato a bambini e ragazzi tra i 4 ed 7 anni

10 agosto Laboratorio ''Gli insetti della Riserva'' dedicato a bambini e ragazzi tra i 6 ed i 10 anni

17 agosto Laboratorio ''Orientiamoci in Riserva'' dedicato a bambini e ragazzi tra gli 8 ed i 12 anni

24 agosto Laboratorio ''Le piante alimentari della Pineta'' dedicato a bambini e ragazzi tra gli 8 ed i 12 anni

31 agosto Laboratorio ''Caccia al tesoro naturale'' dedicato a bambini e ragazzi tra i 4 ed 7 anni

Settembre (date da definire) Nordic Walking in Pineta

Ottobre - novembre (date da definire) : Seconda edizione del Laboratorio ''In azione per la piccola fauna '' in collaborazione con Associazione ANSA "Aiutiamo la Natura Secondo Natura'' ddicato ad adulti e ragazzi.

Sul posto il sindaco Marco Alessandrini, l'assessore alla Riserva Paola Marchegiani, il vicesindaco Antonio Blasioli, Gianni Melilla, promotore della legge istitutiva della Riserva, il progettista e le ditte che si sono aggiudicate l'intervento in corso dal comparto 2, il responsabile del servizio Verde Mario Caudullo, il presidente della Cooperativa Il Bosso Christian Moscone che con la cooperativa Majambiente gestisce da tempo le attività didattiche e informative del centro visite dentro la riserva, il consigliere Stefano Casciano e la dirigente per le Politiche Comunitarie Barbara Becchi.

"Questi interventi consentiranno alla Riserva di rendere più fruibili le zone aperte al pubblico – così il sindaco Marco Alessandrini– E' necessario promuovere questo luogo che è speciale proprio in quanto riserva, una delle poche in Italia ad essere situate all'interno di una città. Conoscerla meglio significa farsi parte di una maggiore tutela del suo patrimonio verde. Un cammino in tal senso è già iniziato, perché la Riserva ha un centro visite e all'attivo un progetto ancora in corso affidato alle cooperative Il Bosso e Majambiente che nei mesi scorsi hanno portato avanti con grande competenza ed entusiasmo, un'intensa attività di conoscenza e laboratori di educazione ambientale con tutte le scuole cittadine, attività che vanno avanti anche d'estate, come attesta il calendario di seguito".

"Il progetto è stato approvato in data 3 maggio 2017 e prevede interventi per 315.000 euro, con un ribasso del 29 per cento e che si svolgeranno in 120 giorni – così il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e Verde Antonio Blasioli– Cominceremo però dalla manutenzione di tutta la rete idrica della Riserva, nei comparti 2, 3 e 4, cioè i comparti oggetto dei lavori. Chiuse da qualche mese l'Aca ci ha riconsegnato l'intera rete idrica, per cui sarà il Comune ad effettuare la manutenzione di oltre un chilometro di rete e proprio per tutelare l'assetto della Riserva, cercheremo di effettuare questi lavori con degli "spingitubi", quindi evitando il più possibile di scavare. Terminato questo lavoro la Asl e l'Aca valuteranno la qualità dell'acqua e i fruitori abituali del parco, che sono oltre un migliaio a settimana, fra chi fa sport e i bambini, potranno bere nuovamente all'interno della Riserva. Ci tengo inoltre a sottolineare altri importanti lavori: verrà sistemato il ponticello di legno sopra il canale del comparto 2, è un struttura che è nel cuore di tutti i pescaresi, dove anch'io da bambino giocavo ed è interdetto da qualche mese, verrà risistemato, come pure i giochi presenti nel parco, così i servizi igienici a cui verranno cambiati i sanitari e ritinteggiati, ma soprattutto nell'ottica di una maggiore fruibilità e conoscenza della riserva, saranno realizzati percorsi sensoriali per non vedenti e non udenti, oltre all'utilizzo di 4 auto elettriche che saranno prelevabili all'Aurum e a cui saranno dedicati percorsi particolari per consentire l'ingresso in riserva anche dei disabili".

"Puntiamo a rendere più inclusiva la Riserva, tutelandone, però, la speciale natura – sottolinea l'assessore Paola Marchegiani- Il nostro polmone verde non è un parco ed ha zone che sono sempre interdette alla fruizione e vietate al pubblico, perché le specie che ospita possano conservarsi e continuare a crescere. Cosa questa che è necessario valutare sia nella manutenzione che nella riqualificazione e che spiega la presenza di rovi e la scelta, condivisa con studiosi e ambientalisti, di effettuare interventi di manutenzione non distruttiva del suo ecosistema ambientale, che è nostro dovere tutelare. I lavori in corso servono a renderla maggiormente fruibile nelle aree aperte, in modo consono alla tutela che una riserva richiede e a riqualificarla. La parola chiave di tutto il progetto, come detto, è "inclusività", sia nel senso logistico che sociale. Nel primo senso la Riserva viene inclusa negli itinerari cicloturistici della regione e dei circuiti nazionali, ma inclusiva lo diventerà di più anche dal punto di vista umano e sociale, perché abbiamo dedicato particolare attenzione all'abbattimento di ogni tipo di barriera per l'inclusione di soggetti con disabilità. L'iniziativa permetterà a tutti di fruire del patrimonio naturalistico, migliorandone l'accessibilità, non solo motoria, ma anche sensoriale e percettiva, attraverso itinerari e percorsi didattici, naturalistici e sensoriali. E' un patrimonio di tutti dobbiamo tutelarlo e viverlo rispettandone la natura".

"Sono qui per testimoniare sostegno al Comune in questa azione di riqualificazione della Riserva, sono convinto che questo sia il migliore biglietto da visita che Pescara può dare a chi entra da sud a questa città – aggiunge Gianni Melilla, promotore della legge di istituzione della Riserva dannunziana - Quando abbiamo deciso di tutelare l'allora Pineta è stato perché era l'ultimo lembo di 36 ettari di una enorme macchia mediterranea che un tempo si sviluppava per decine di chilometri lungo la costa. Ce ne rimanevano 36 ettari, preda di un'aggressione sistematica: c'erano discariche abusive, costruzioni faraoniche, degrado e prostituzione a tutti i livelli tutto il giorno e c'erano i bisonti della strada che entravano in pineta, calpestando questo sedime su cui passava prima la Nazionale Adriatica. Con Allora abbiamo salvato questi 36 ettari con una legge regionale che ha posto dei limiti, dei vincoli che sono e restano sacrosanti. Non solo non mi pento, ma lo rifarei migliaia di volte: salvammo l'ultimo lembo della nostra macchia mediterranea, insieme ad un altro progetto che era quello di recuperare l'Aurum, qui vicino che era un rudere. Insieme alla riserva abbiamo trovato i fondi per ristrutturarlo e riconsegnarlo alla città, com'è accaduto".

"Verrà adeguato l'esistente ad una fruibilità diversificata – illustra il progettista PieroPandolfi- diversi temi unificheranno i comparti con un filo conduttore anche cromatico che avrà come terminale il Centro visite, all'Aurum e consentirà al visitatore di scegliere il suo percorso, contrassegnato da 10 tappe di valore, ad ognuna una postazione con QR-Code illustrerà le particolarità del luogo e darà informazioni. Azzurro il colore della mobilità protetta, arancio per percorsi salute e podistici, rosso per quello ciclabile e verde per percorsi naturalistici. Fra l'altro: i comparti ospiteranno un piccolo anfiteatro con pedana in legno per eventi culturali e musicali; verrà adeguata con materiali sostenibili la pavimentazione esistente dei percorsi, al fine di agevolare la mobilità protetta; i manufatti deteriorati saranno recuperati e riqualificati, compresi arredi, tavoli e ponticello pedonale che attraversa il canale nel comparto 2, che sarà rimosso e sostituito; verrà effettuata la manutenzione degli ordinari corpi di fabbrica, con il rifacimento totale dei servizi igienici e delle staccionate dove necessario; verrà adeguata e implementata la cartellonistica dei vari percorsi con indicazione delle vie di accesso ai comparti 2-3-4, gli arredi e i giochi".