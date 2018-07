Positivo il bilancio della stagione turistica di Montesilvano

Segno più per la stagione turistica montesilvanese. A tracciare un primo bilancio relativo alle presenze registrate nel mese di giugno e nella prima parte di luglio nelle strutture alberghiere di Montesilvano è il consigliere Adriano Tocco, vicepresidente di Federalberghi Pescara e di AlberghiaMo.

«Nonostante le condizioni meteorologiche incerte hanno ritardato la partenza della stagione estiva – afferma Tocco - il mese di giugno ha registrato un trend più che positivo di presenze. Questo è stato possibile grazie ai grandi eventi sportivi, di respiro nazionale e internazionale, che abbiamo ospitato proprio a Montesilvano. Penso ad esempio al Trofeo Internazionale di Scacchi che per il secondo anno consecutivo ha ottenuto il guinness dei record, con 1724 giocatori, oppure a "Sport in Tour 2018", il campionato nazionale promosso dall'Unione Sportiva Acli che ha coinvolto 5000 atleti, o ancora alla Robocup Junior 2018 European Championship, il torneo internazionale che si è svolto al Pala Dean Martin e che ha visto la partecipazione di studentesse e studenti provenienti da 17 nazioni. Sempre a giugno abbiamo ospitato il Mundial Beach Soccer, la manifestazione sportiva che ha portato a Montesilvano le vecchie glorie del calcio italiano, francese, brasiliano e argentino, il Trofeo delle Regioni, evento di pallavolo, riservato agli atleti under 16 e under 15 femminili, e la Montesilvano Futsal Cup di calcio a 5. Tali grandi eventi, che con lungimiranza siamo riusciti ad intercettare - rimarca Tocco - hanno portato sul territorio importanti flussi di presenze, ovviando così ad un clima non favorevole. Questo trend positivo sta connotando anche il mese di luglio, che vede gli hotel al completo».