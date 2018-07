Montesilvano, i rimborsi dei libri scolastici inizieranno il 30 luglio

Sono state stabilite le tempistiche e le procedure di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri scolastici. Coloro che hanno presentato la documentazione, dal 30 luglio al 3 agosto dovranno recarsi presso la sede di corso Umberto, 10 a Montesilvano dell'Ubi Banca, accanto al bar Time Out.

Nello specifico il 30 luglio si provvederà all'erogazione dei rimborsi per le persone con un cognome compreso tra la lettera A e la lettera C; dalla D alla F martedì 31 luglio; mercoledì 1 agosto dalla lettera G alla lettera L; giovedì 2 agosto dalla M alla P e venerdì 3 agosto dalla lettera Q alla lettera Z.

Il richiedente deve presentarsi presso lo sportello tesoreria della banca, munito di documento d'identità in corso di validità e Codice fiscale; non è possibile delegare alcun soggetto. Il calendario è relativo all'iniziale dei cognomi dei genitori richiedenti. Nello specifico sono quasi 500 le persone che otterranno i rimborsi. Di queste, circa 200 sono delle scuole secondarie di primo grado e le restanti delle secondarie di secondo grado. Ammontano quasi a 95.000 euro i contributi che verranno erogati. Di questi quasi 40.000 per le scuole secondarie di primo grado e circa 55.000 per quelle di secondo grado.