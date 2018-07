Incroci pericolosi di Pescara, si interviene su due snodi strategici

Al via a breve due importanti interventi di messa in sicurezza di alcuni snodi stradali cittadini, si tratta dell'incrocio di Via Ferrari e Via Aremogna e quello tra la Strada Comunale Prati e Via Catani. Stamane la presentazione dei lavori in conferenza stampa con il vicesindaco e assessore a Lavori Pubblici e viabilità Antonio Blasioli e il dirigente del settore Giuliano Rossi, nonché i consiglieri Piero Giampietro, Emilio Longhi, Daniela Santroni e Maria Ida D'Antonio.

"Inizieranno la prossima settimana i lavori su due incroci critici della città di Pescara, finanziati con un importo di 100 mila euro, previsto dal Fondo delle Opere Pubbliche – così il vicesindaco e assessore a Lavori Pubblici e Viabilità Antonio Blasioli- A vincere la gara, con un ribasso di circa il 20%, è stata la ditta Circe Costruzioni. Partiranno già dalla settimana prossima e dureranno circa dieci giorni i lavori che sono attesi e importanti, vista la strategicità e la fruizione delle strade interessate che sono quelle di via Ferrari e via Aremogna. Qui faremo un attraversamento a "pellicano", cioè sfalsato, che prevede un'isola salva-persona e un collegamento con la pista ciclabile di via Aremogna che sarà presto realizzata. Il nuovo incrocio favorirà il rallentamento delle macchine e consentirà una maggiore sicurezza alla maggior parte delle persone che attraversano questo tratto stradale, molto frequentato da studenti e numerosi cittadini. L'incrocio tra via Ferrari e via Aremogna è stato preso in considerazione proprio per l'utenza pedonale e scolastica: all'uscita della stazione, capolinea di treni e autobus, molti studenti da settembre a giugno attraversano via Ferrari e via Aremogna per recarsi nel vicino Tito Acerbo o presso la scuola Di Marzio di via Arapietra. Il sabato e la domenica invece sono numerosi i cittadini che parcheggiano al piazzale delle poste e si recano in centro a piedi. I lavori saranno effettuati fuori dalla carreggiata durante le ore diurne e nella parte interna della stessa nelle ore notturne. Nessun intralcio quindi alla circolazione.

L'altro incrocio su cui andremo ad incidere è nella parte ovest di Pescara tra la Strada Comunale Prati e Via Catani, dove abbiamo riscontrato molti incidenti. Qui si opererà un allargamento della rampa di entrata-uscita su Via Catani e la realizzazione di una banchina pedonale. L'idea è quella di creare un camminamento pedonale per chi vuole venire verso il centro città, ma anche di allargare la rampa di accesso in modo da permettere a chi proviene da via Valle Fuzzina e via Selva degli Abeti e a chi abita nella parte bassa di via Catani di accedere in Strada Prati senza giri incredibili, al fine di diminuire il transito delle auto su via Colle Innamorati. Con molta probabilità, i lavori inizieranno dopo le ferie di agosto e dureranno 30 giorni circa. Già l'anno scorso siamo riusciti ad intervenire su tre incroci molto pericolosi della città di Pescara: via Don Brandano, via Vestea, via Peligni e via dei Marsi, dove oggi la mobilità è migliorata sia nel senso della percorrenza che della tutela dei pedoni".

"Abbiamo riscontrato la pericolosità di questi due incroci cittadini grazie ai dati forniti dalla Polizia Stradale – ha sottolineato il Dirigente ai Lavori Pubblici Giuliano Rossi- In particolar modo i lavori tra Via Ferrari e Via Aremogna che serviranno a mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale e favorire un collegamento con il Parco Centrale, dove presto nascerà una pista ciclabile che fungerà da snodo per le altre piste ciclabili cittadine. Nei prossimi mesi vedremo, infatti, nascere a Pescara numerose piste ciclabili, grazie a circa 5 milioni di euro previsti dal Bando Periferie".

"Riscontriamo incidenti quasi tutte le mattine nell'incrocio tra Via Ferrari e Via Aremogna – aggiunge la consigliera Daniela Santroni- si tratta di una zona molto congestionata dal traffico, in particolar modo la mattina tra le 7.30 e le 8.00 e discutevamo da tempo della sistemazione di questa zona stradale, che arreca molte difficoltà anche alla circolazione dei ciclisti".

"Stiamo intervenendo su due punti critici della città – così il consigliere Piero Giampietro- Chi viene dalle periferie per andare in centro vive quotidianamente il disagio del traffico nella zona vicino l'area di risulta - - essendo presente lì un parcheggio molto usato dai cittadini".

"Il parcheggio nei pressi della stazione centrale rappresenta una sosta per molti e la sicurezza è oggi una questione molto importante da affrontare", aggiunge la consigliera Maria Ida D'Antonio.