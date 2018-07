L'eclissi di luna più lunga del secolo si potrà ammirare dal parco Colle del Telegrafo

"Domani sera terremo aperto uno speciale punto di vista per ammirare l'eclisse lunare: il Parco di Colle del Telegrafo, la terrazza della città, sarà fruibile dalle ore 20 in poi per quanti vorranno tenere lo sguardo fisso sulla luna e ammirarne le evoluzioni.

Diamo la possibilità di vedere da lì, nel punto più alto di Pescara e lontano dalle luci questo spettacolo. Io resto è tutto libero. Scegliete cosa portare, con chi andare e a che ora, il Parco sarà aperto! Tenendo conto che l'eclisse sarà interamente visibile in Italia dal momento in cui la Luna sorgerà all'orizzonte: la fase totale inizia alle 21h30'15" e termina alle 23h13'11.

Il momento più favorevole, dunque, sarà intorno alle 22, il Parco, per la sua altezza e per la vista, la più alta e completa sulla costa e sull'entroterra, potrebbe essere un suggestivo punto di riferimento sia per quanti amano il cielo e vogliono osservarlo dalla città con un minore grado di contaminazione di luci, sia per quanti vorranno vivere l'atmosfera che accompagna ogni eclisse.

Ricordiamo che per osservare bene la luna, grande e rossa quella attesa per domani, sarà sufficiente un semplice binocolo. Per questo invitiamo astrofili, associazioni di fotografia amatoriale e la comunità a ritrovarci tutti al Parco di Colle del Telegrafo e a vivere quella che viene annunciata come l'eclisse più lunga del secolo, sperando in un cielo il più possibile sgombero da nuvole e in una luna disposta a lasciarsi guardare.

Si tratta di quella che i tecnici definiscono un'eclisse molto profonda, perché la luna passa quasi esattamente nel punto più interno dell'ombra terrestre, per questo vi invitiamo numerosi al parco dove ci godremo un doppio spettacolo, quello del cielo e quello della vista, unica, sulla nostra città".