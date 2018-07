Domani riviera nord chiusa dalla nave di Cascella per Gualazzi e festa di Sant'Andrea

Domani, sabato 28 luglio dalle 18 l'Enel Energia Tour 2018 apre la sua tappa a Pescara, che culminerà nel concerto evento di Raphael Gualazzi, con Emma Morton e The Grace, Aineé e DJ Slim allo Stadio del Mare. Pescara è la seconda tappa del tour di cinque concerti che, fino al 29 settembre, porterà la grande musica italiana nelle principali città del Paese. Appuntamento alla Nave di Cascella di un evento a cura di Enel Energia, patrocinato dal Comune e in collaborazione con l'Indie Rocket Festival.

Grande attenzione alla sicurezza e alle regole richieste dal Tavolo tecnico della Questura, che ha richiesto una più ampia chiusura della riviera nord (già interdetta dalla rotonda Paolucci a via Foscolo e nelle aree golenali per la Festa di Sant'Andrea), che per la sola giornata di domani sarà chiusa anche dalla nave di Cascella, come da ordinanza allegata. Vige, inoltre anche il divieto di vendita, somministrazione e abbandono di bevande in contenitori di vetro.

Mobilità. L'ordinanza prevede l'istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermatacon rimozione forzata dalle ore 17,00 del 28/07/2018 fino alle ore 2,00 del 29/07/2018 e comunque fino al termine della manifestazione, lungo il tratto di Viale della Riviera - Lungomare Matteotti compreso tra Via De Amicis e Via Galilei; nonché l'istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle ore 17,00 del 28/07/2018 fino alle ore 2,00 del 29/07/2018 e comunque fino al termine della manifestazione su Piazza Primo Maggio.

Ordinanza di divieto di consumo, vendita per asporto e somministrazione di bevandedi qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o lattine, fatto salvo per i Pubblici Esercizi, il servizio all'interno dei locali;

divieto di abbandono in luogo pubblico di contenitoridi vetro e/o lattine a valerenel quadrilatero delineato dalle seguenti vie: viale Della Riviera, lungomare Matteotti, via Balilla, via N. Fabrizi, via Regina Margherita e via L. Muzii; in piazza 1° Maggio, via Gramsci e nei giardini pubblici di piazza 1° Maggio; nel tratto di spiaggia libera a ridosso della Nave di Cascella.

"Sarà un fine settimana importante dal punto di vista delle grandi manifestazioni a conclusione di un mese straordinario contraddistinto da eventi che hanno portato in città centinaia di migliaia di presenze – così l'assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi - Abbiamo avuto la Notte dello Shopping, poi la Notte Bianca dell'Adriatico, si chiude così luglio nel migliore dei modi con il fine settimana che inizia domani con il grande concerto alla Nave di Cascella di Raphael Gualazzi e che proseguirà poi con la festa di Sant'Andrea che lunedì avrà come ospite finale Massimo Ranieri. Avremo un mese di agosto altrettanto vivo con gli appuntamenti più importanti in programma per l'11 agosto con la Notte dello shopping anni 50/60 e il grande Ferragosto a Pescara con il concerto dello Stato Sociale. Una bella iniziativa anche di Enel dal punto di vista sociale e culturale e di integrazione, vista la tendenza a coinvolgere le città e le istituzioni che l'azienda ha. Invitiamo dunque tutti a trascorrere una serata bella e in musica".

"Era importante essere in questo circuito curato da Enel Energia - così l'assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo– a cui abbiamo collaborato fattivamente, creando sinergie con l'Indie Rocket Festival che accompagnerà con la sua scelta di artisti il concerto di Raphael Gualazzi, che è infatti preceduto, dalle 18, da appuntamenti a cura dell'associazione. Nuovo evento dunque in città anche per l'IndieRocket Festival, forte delle oltre diecimila presenze registrate in occasione della quindicesima edizione, fra l'anteprima, gli appuntamenti collaterali e i tre giorni di festival fra fine giugno e primi di luglio. Sul palco Emma Morton & the Graces e Dj Slim".