Domenica 29 l'AVIS Pescara regala t-shirt e colazione a tutti i donatori

Una t-shirt con raffigurata la goccia di sangue simbolo dell'Avis, l'associazione volontari italiani del sangue, in omaggio a tutti coloro che decideranno di donare il sangue domenica 29 luglio in occasione della tradizionale apertura domenicale straordinaria di fine mese dell'Avis Comunale Pescara.

Sarà possibile donare il sangue nella sede dell'Avis Comunale Pescara, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, in corso Vittorio Emanuele II 10, per tutta la mattina dalle ore 9 fino alle 12:30.

«C'è sempre più necessità di coinvolgere le persone nella donazione del sangue», spiega Lattuchella, «soprattutto in questo periodo visto che storicamente, nei mesi estivi cala fisiologicamente il numero delle donazioni ma la necessità di sangue resta la medesima. Per questa ragione invitiamo tutti a visitarci in questa ultima domenica del mese nella nostra sede».