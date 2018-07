Avvelenato il cane eroe. la condanna del movimento animalista Abruzzo

“Solidarietà al proprietario di Kaos, cane eroe, e condanna senza appello per l’ assurda violenza contro un essere buono e generoso che avrebbe meritato solo la riconoscenza di tutti”. Così Guido Mammarella, responsabile regionale del Movimento animalista Abruzzo, commenta l’avvelenamento del pastore tedesco protagonista dei soccorsi ad Amatrice, Norcia e Campotosto.

“Colpiscono in questa vicenda - osserva Mammarella - l’insensibilità e la crudeltà di chi ha deciso di uccidere un cane come Kaos, che tanto ha fatto per noi esseri umani. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: bisogna individuare i responsabili di questi delitti ed occorrono pene più severe, come quelle che la nostra presidente, on. Brambilla, ha proposto di introdurre con i suoi progetti di legge”.