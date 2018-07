FestEstiva 2018, gli appuntamenti a Montesilvano fino al 4 agosto

Quinta settimana per FestEstiva, il cartellone eventi dell'estate montesilvanese.

Lunedì 30 luglio

come di consueto, dalle 20 alle 24, sul lungomare, tra Viale Europa e Corso Strasburgo, nuovo appuntamento con il mercatino artigianale a cura dell'associazione "Fatto con il cuore", che si ripete tutti i lunedì. In esposizione i lavori di 60 creativi che realizzano originali opere partendo da legno, tessuti, ricami, conchiglie, sassi, carta. Al Teatro del Mare, alle 21:30, Giò Di Tonno si esibirà in concerto.

Martedì 31 luglio

sempre al Teatro del Mare, protagonista sarà il jazz fusion di Gianfranco Continenza trio, alle 21:30.

Mercoledì 1 agosto

al Teatro del Mare, dalle 21:30 la compagnia "Sempreverdi" metterà in scena la commedia "La Fortune n'si ferme maie".

Giovedì 2 agosto

a Montesilvano Colle, una nuova serata, in piazza Calabresi della Prima Rassegna Teatrale Città di Montesilvano. Alle 21:30, andrà in scena la commedia dialettale Don Gaetano a cura della Compagnia del Borgo.

Venerdì 3 agosto

sul Pontile Viale Europa, alle 21:30, si terrà il concerto "Timeline Jazz Quartet", della Nuova Scuola Comunale di Musica di Montesilvano. A Montesilvano Colle in Piazza Calabresi alle 21:30 si balla in piazza con l'Orchestra "Pierluigi Note Blu". Su Corso Strasburgo, nell'Isola dei Bambini, a cura di Amare Montesilvano. Alle 19 prende il via il mercatino e poi alle 20:30 serata educativa e dimostrativa con uomini e mezzi della Guardia di Finanza. A Villa Carmine nel Parcheggio del Palasport via Senna, torna per il secondo anno lo "Street Gourmet", la festa bavarese a cura dell'Associazione A.M.I.C.I. Alle 19 apriranno gli stand gastronomici e alle 21:30 si esibirà in concerto "Dimensione Nomade", la tribute band dei Nomadi. A Villa Verrocchio, tra Via Lanciano e via L'Aquila, giunge alla sua 20° Edizione la sagra "Mare e Monti". Gli stand gastronomici aprono alle 19. Alle 21, si terrà lo spettacolo per bambini con il circo "Damiano Show". Alle 21.30 ballo in Piazza con l'Orchestra "Magiche Emozioni".

Sabato 4 agosto

al Teatro del Mare, alle 21.30, si terrà il concerto live del gruppo "Buona Fortuna", la tribute Band dei Pooh. Sul Pontile viale Europa alle 21.30 serata Karaoke a cura di Arimation. A Montesilvano Colle in Piazza Calabresi alle 21.30, il Coro Polyphonia & Band diretto dal M° Gianni Golini presenta il "Concerto grosso", musiche vocal-pop a cura dell'associazione Culturale-Corale Polyphonia di Spoltore. Nella riserva naturale S. Filomena "Anfiteatro Green", nel tratto tra via Arno e via Saline si terrà la seconda edizione di "Una notte a testa in giù". Alle 21 si terrà la presentazione "Folletti della Notte" dedicata ai bambini; alle 21.30 conferenza sulla conoscenza, tutela e protezione dei pipistrelli e alle 21.00 escursione guidata da esperto con batdetector, all'interno della Riserva Naturale di S. Filomena alla ricerca delle voci dei pipistrelli, a cura dell'Associazione Geonaturalistica "GAIA". A Villa Carmine nel Parcheggio del Palasport via Senna, seconda serata con lo "Street Gourmet", la festa bavarese a cura dell'Associazione A.M.I.C.I. Alle 19 apriranno gli stand gastronomici e alle 21:30 si esibirà in concerto ore 21.30 concerto live de "Il bicchierino" tribute band di Rino Gaetano. A Villa Verrocchio, tra Via Lanciano e via L'Aquila, prosegue la sagra "Mare e Monti". Gli stand gastronomici aprono alle 19. Alle 21, si terrà lo spettacolo per bambini con il circo "Damiano Show". Alle 21.30 ballo in Piazza con l'Orchestra "Maurizio Live Group".