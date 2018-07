In servizio 30 nuovi vigili e stop alla musica dalla mezzanotte

Entreranno in servizio dalle 16 di oggi i 30 vigili stagionali assunti dall'Amministrazione nel corpo di Polizia Municipale per i prossimi 4 mesi. Un rinforzo prezioso, anche alla luce del fatto che stamane il sindaco ha firmato l'ordinanza in tema di decoro e pubblico intrattenimento che regola orari e modalità dello svolgersi di intrattenimenti musicali nell'area centrale che ingloba piazza Muzii. Alla conferenza di presentazione del nuovo personale, scelto in base a una selezione dalla graduatoria costituita dal Comune di Pescara a seguito delle prove, sono stati presentati anche 4 nuovi mezzi a disposizione del Corpo. In Sala Consiliare gli agenti hanno ricevuto il saluto del sindaco Marco Alessandrini, dell'assessore alla Polizia Municipale Gianni Teodoro e del comandante Carlo Maggitti.

"Ho voluto presentare contestualmente l'ordinanza e questo prezioso rinforzo della nostra Municipale, perché così saremo in grado di effettuare i maggiori controlli sulla città per quanto riguarda l'ordine pubblico e il decoro cittadino – così il sindaco Marco Alessandrini– ponendo regole e mettendo a disposizione forze perché vengano rispettate. L'ordinanza concilia intrattenimento e vivibilità di uno dei principali luoghi della movida, ponendo delle regole che ci aiutano ad evitare i bivacchi, i cicchetti facili, il degrado e a proporre un intrattenimento di qualità che non diventi un peso per chi ha scelto quella parte di città per vivere. L'atto prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche: dalle ore 01:00 fino alle ore 6:30 dalla domenica al mercoledì e dalle ore 2:00 fino alle ore 6:30 dal giovedì al sabato; il divieto di vendita e somministrazione di qualunque tipo di bevanda in contenitori di vetro, anche a mezzo di distributori automatici, dalle ore 22,00 e fino alla chiusura degli esercizi, ad esclusione del servizio di somministrazione al tavolo, del consumo immediato al bancone all'interno degli esercizi a ciò autorizzati e loro pertinenze e della vendita per asporto in abbinamento con alimenti; il divieto di consumare bevande alcoliche su strada negli spazi antistanti gli esercizi commerciali al di fuori delle pertinenze degli esercizi stessi, dalle ore 22,00 e fino alla chiusura; il divieto di svolgere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, pubblicità a bevande alcoliche, anche promuovendo sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo; l'obbligo, per gli esercenti le attività economiche interessate, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo entro l'ora di chiusura del locale; il divieto di svolgere intrattenimenti musicali all'interno ed all'esterno dei locali dalle ore 00:00 durante tutti i giorni della settimana.

La decorrenza è immediata, fino al 30 Settembre, relativamente agli esercizi commerciali in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande ivi compresi i laboratori artigianali ed i circoli privati, ubicati nelle vie e strade del centro cittadino quali: Via C.Battisti, Via Piave, Via Mazzini, Via Forti, Via Goito, Via Curtatone, Largo Scurti, Via De Cesaris, Via Minghetti, Via Poerio, P.zza M.Muzii, P.zza Santa Caterina, Via Quarto dei Mille, Via De Amicis, Via Gorizia, C.so Umberto (tratto da via Cesare Battisti a Via Forti).

A questi 30 uomini e donne chiedo di onorare la divisa che portano, lavorando per l'ordine e il decoro della città, che significa attenzione alla movida, alla sosta selvaggia, alle deiezioni canine, alla sicurezza stradale, alla mobilità e al parcheggio selvaggio, un lavoro che serve a rendere Pescara più accogliente per tutti. Ringrazio l'assessore Teodoro e gli uffici del Personale, il dirigente Zuccarini in primis, perché oggi abbiamo una graduatoria, assumiamo 30 unità e abbiamo dovuto attendere perché, come ente in predissesto abbiamo dovuto aspettare che una commissione ministeriale desse il suo assenso, recuperando i tempi delle visite mediche e delle formalità perché potessero entrare in servizio oggi. E' accaduto, e speriamo che accada che più in là possano essere stabilizzati in modo da poter consolidare queste forze in politiche più durature".

"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile le assunzioni – così l'assessore alla Polizia Municipale Gianni Teodoro- Abbiamo selezionato i migliori, attraverso delle prove selettive piuttosto complesse e oggi li preleviamo da una graduatoria finalmente del Comune di Pescara. Non abbiamo dato numeri, come qualcuno giorni addietro ha dichiarato: 30 ne abbiamo annunciati e 30 sono. Per quanto riguarda i tempi, va detto che, avendo ereditato il Comune in condizioni di dissesto, abbiamo dovuto sottostare ad placet di una Commissione ministeriale. Noi eravamo pronti dal 1 luglio scorso, ma solo adesso abbiamo il sì ai 30 nuovi vigili che lavoreranno con noi per i mesi di agosto, settembre, ottobre e dicembre e, se il nostro bilancio ce lo consentirà, pensiamo di aggiungere anche il 5 mese di novembre, dando continuità alla misura. Lo abbiamo fatto anche nel 2017, assumendo 13 vigili stagionali per tre mesi, nel 2016 erano 16 per 2 mesi e abbiamo investito risorse per arrivare a tali risultati. Nel quinquennio precedente, quello che va dal 2009 al 2014 le assunzioni sono state fatte solo nel 2012, 10 unità per solo due mesi dicono gli atti ufficiali, che ancora una volta dimostrano che l'Amministrazione Alessandrini numeri non ne dà, se non corrispondono ai fatti.

"Per la prima volta assumiamo 30 stagionali dalla nostra graduatoria – conclude il comandante Carlo Maggitti- una graduatoria che è già andata oltre questi numeri e si trova a circa 57 assunzioni, perché i Comuni limitrofi ci hanno richiesto la possibilità di procedere. I vigili nuovi agiranno anche con nuovi orari fino alle00:50 tutti giorni e fino alle 02:50 il venerdì e il sabato, sia per il rilievo degli incidenti che per la presenza nelle zone della movida e le altre incombenze a cui il corpo è chiamato. Le nuove unità hanno fatto i necessari test psicoattitudinali e già si sono sottoposte nei 10 giorni precedenti a delle visite mediche, il più giovane ha 22 anni e il più grande 52, alcuni operano in divisa in quanto hanno già avuto esperienze precedenti altri invece stanno facendo corsi di formazione".