Domani partono gli ultimi lavori dell'ACA su via D'Avalos

"Inizieranno da domani i lavori Aca sull'ultimo punto di intervento della condotta di via D'Avalos, che dalla primavera scorsa è oggetto di lavori. Si scaverà in due punti e ciò comporterà l'interruzione della circolazione e della sosta nel tratto di via D'Avalos compreso tra via Barbella e via Elettra.

Questo ultimo intervento e speriamo definitivo, è stato programmato ora, fuori dalla stagione scolastica, per creare meno intralcio alla circolazione e avrà la durata di dieci giorni.

Ci scusiamo con la cittadinanza per i disagi che ancora una volta questa esigenza comporterà, ma intervenire è necessario sia per la funzionalità della rete che per la sicurezza della strada, perché il lavoro eviterà futuri crolli della carreggiata, oltre a evitare la dispersione di acqua.

Come al solito seguiremo l'evolversi dei lavori, snellendo i tempi se sarà possibile, ci preme, però, che siano fatti a regola d'arte perché non si ripresenti il rischio di voragini come quelle che hanno aperto il ciclo dei lavori sulla strada e soprattutto si elimini anche in parte il fenomeno della dispersione di acqua, che è una delle piaghe del nostro sistema idrico e contro cui stiamo combattendo su vari fronti del territorio cittadino".