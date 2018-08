Teodoro sulla Municipale: Il gioco della minoranza deve guardare avanti

"Il tentativo di condividere un percorso costruttivo con la minoranza sul nuovo regolamento di Polizia Municipale è naufragato oggi in aula, a causa di una strategia politica dell'opposizione volta solo a guardare al proprio percorso politico. Il mio invito è quello di guardare avanti, a una strategia più ampia, perché rivolta alla città.

Il ritiro di emendamenti che erano accolti con parere favorevole anche dal comandante, oltre che dalla maggioranza, non paralizzeranno il regolamento. Anzi. Porteremo nuovamente l'atto in Consiglio, migliorato con gli emendamentidi quanti hanno veramente lavorato per migliorarlo e per completare il lavoro fatto, che è molto ed è necessario per normare una materia che non può restare così com'è oggi.

E sono certo a breve questa potrà essere una buona occasione di condivisione a vantaggio della comunità, com'era nei patti quando abbiamo recepito gli emendamenti che la minoranza ha deciso poi di ritirare. Ora la politica deve andare oltre, a prescindere dalle rispettive appartenenze. Sono convinto che al prossimo Consiglio questo accadrà, grazie al lavoro della maggioranza, che, com'è accaduto fino ad oggi, non si è mai sottratta alla collaborazione con la minoranza per risultati strategici per la città, attraverso l'approvazione di questo e degli altri documenti importanti per la nostra città".