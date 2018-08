Doni il sangue? Ti regaliamo una macedonia

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Una buona macedonia di frutta fresca offerta a tutti i donatori di sangue che si sottoporranno al prelievo nei sabati del mese di agosto.

Questa la nuova iniziativa promossa dall'Avis Comunale Pescara, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, per favorire e incentivare la donazione del sangue, soprattutto in un periodo come quello estivo nel quale scende la quantità di sangue a disposizione.

L'ultima iniziativa promossa dall'associazione italiana volontari del sangue, sarà già proposta sabato 4 agosto dalle ore 7:30 alle 12. La macedonia sarà disponibile e offerta a tutti i donatori ogni sabato del mese di agosto (11-18 e 25).

Sarà possibile donare il sangue nella sede dell'Avis Comunale Pescara in corso Vittorio Emanuele II 10.