Ultima settimana per "Lo sport non va in vacanza". Bilancio positivo per la 15esima edizione

Ultima settimana, la prossima, per la 15esima edizione de Lo sport non va in vacanza, che fino al 10 agosto accoglierà allo Stadio Adriatico Cornacchia, ai Gesuiti, Zanni e Villa De Riseis i 1.174 ragazzi dai 6 ai 12 anni che hanno fatto domanda. A questi spazi quest'anno si è aggiunta anche la Lega Navale, nell'area Madonnina che ha aumentato l'offerta a sostegno delle famiglie per il periodo estivo.

"Una 15esima edizione affollatissima – commenta l'assessore allo Sport Giuliano Diodati– Oltre all'adesione più ampia riscontrata in questi anni l'edizione di quest'anno è stata quella con più novità, come quella di offrire ai primi15 iscritti l'opzione di praticare attività marinare presso la Lega navale, zona Madonnina per tutto il mese di luglio, o la location in più del Parco "Villa De Riseis", che si aggiunge così alle strutture storiche dello Stadio Adriatico Cornacchia; il campo di calcio "Ettore D'Agostino"a Zanni e il centro sportivo Rocco Febo(ex Gesuiti).

Con il Coni stiamo girando le location dove si stanno svolgendo delle vere e proprie feste di chiusura attività, oggi abbiamo salutato i ragazzi dello Stadio, è un connubio che ha funzionato e funziona e che ci ha consentito di riproporre ed ampliare l'offerta per le famiglie. Per il 15esimo anno consecutivo condividiamo un progetto del Comune in collaborazione con il Coni, partito già a vele spiegate quando iniziò, ma ora siamo a 1.174 richieste, di cui 201 da fuori Comune: sono state 605 le richieste per lo Stadio; ai Gesuiti 352 di quest'anno; a Zanni 148 di quest'anno e per Villa De Riseis è un esordio con 68 richieste.

Altra novità rispetto all'anno scorso è che abbiamo ampliato gli orari, le attività si sono protratte fino alle 14, per venire ancora più incontro ai genitori. Per tutti e due mesi la spesa complessiva a carico delle famiglie è stata varia a seconda del reddito ISEE: fino 16.040 euro 50 euro in totale, fino a 23.000 euro 70 e oltre 23.000 si arriva a 110 euro per tutta la durata delle attività, con le agevolazioni previste per il secondo e terzo figlio. Voglio ringraziare a parte il Coni anche tutti gli operatori messi a disposizione dei ragazzi, che hanno consentito loro di fare tantissime discipline e vivere esperienze sportive di gruppo per la preparazione generale nello sport.

Questa opportunità di svago e anche di sostegno ai genitori che lavorano, è nata nel 2003, è rimasta fino ad oggi, a significare l'importanza che assume tale "aiuto", perché sgrava le famiglie, accoglie i bambini in un ambiente sano e sicuro, con istruttori qualificati che li seguono, coadiuvati anche da operatori di sostegno per chi ne ha bisogno. Lo Sport non va in vacanza è una manifestazione inclusiva, il successo è proprio dovuto a questo fatto".