Domani riaprirà via San Francesco a Montesilvano

Nuovo sopralluogo questa mattina in via San Francesco. Il sindaco Francesco Maragno e l'assessore ai Lavori Pubblici Valter Cozzi hanno verificato l'andamento degli interventi di riqualificazione, ormai alle ultime rifiniture.

«Una volta realizzata anche la segnaletica stradale - sottolinea l'assessore Cozzi – possiamo ufficialmente aprire al traffico via San Francesco. Domani, la strada sarà completata e dunque percorribile. Abbiamo voluto utilizzare un materiale non usurabile, preservando una immagine esteticamente curata. Il continuo passaggio dei veicoli, infatti, aveva ormai rotto tutta la precedente pavimentazione. Ora abbiamo sostituito il tutto con un asfalto stampato, liscio ma che riproduce il sampietrino e quindi sicuramente meno usurabile. I commercianti, che attendevano da tempo questi interventi - conclude Cozzi - stanno apprezzando particolarmente. Le tempistiche anche stabilite insieme a loro sono state perfettamente rispettate e da domani, via San Francesco si presenterà con un volto tutto nuovo».