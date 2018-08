Riscossione dei tributi a Montesilvano. Novità e possibilità di rateizzazioni

«Reinternalizzare la riscossione dei tributi è sicuramente una scelta vincente, che ci permette di avere un maggior controllo sulla gestione dei tributi, di condurre un'azione più incisiva, ma che tenga conto delle necessità dei cittadini. Vogliamo continuare in questo percorso perché è necessario che tutti assolvano al loro dovere di contribuenti, affinché tutti i cittadini possano pagare meno tasse».

Così l'assessore ai Tributi, Deborah Comardi annuncia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, all'unanimità, del regolamento per la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie.

«Con questo regolamento - spiega la Comardi - composto di 14 articoli, prevediamo innanzitutto l'ingiunzione fiscale quale metodo di riscossione in quanto forma efficace e conveniente. In secondo luogo introduciamo la possibilità della rateizzazione, stabilendone le modalità e in ultimo introduciamo il Durc comunale, inserendo l'obbligatorietà della compensazione in caso di contribuenti che siano, contestualmente, debitori e creditori nei confronti dell'ente».

Per quanto concerne la rateizzazione del pagamento, essa verrà effettuata, su richiesta del debitore, e con accertata situazione di difficoltà economica, per importi di almeno 200 euro, ma mai sugli importi derivanti dal gettito ordinario delle entrate. Il numero massimo di rate mensili concedibili è di 24 e l'importo minimo di ciascuna rata di 50 euro. In caso di debiti superiore a 4.000 euro, sarà concesso un aumento delle rate fino a 36. In caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive, il debitore decade del beneficio.

In merito al Durc Comunale, attraverso una procedura informatica, vengono incrociati elenchi dei soggetti debitori con le liquidazioni da parte degli uffici per procedere alla compensazione parziale o totale della somma.