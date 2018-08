Mercato del lunedì in via Pepe, online il bando per 33 nuove postazioni

"Nel corso degli ultimi anni in seguito all'esigenza di riorganizzare tutto il comparto dei mercati coperti e scoperti cittadini, abbiamo iniziato il cammino da quello di via Pepe, il più grande della città e il più rappresentativo anche del territorio, al fine di adeguarlo alle normative vigenti e renderlo più sicuro per gli operatori stessi e per la clientela. Abbiamo così provveduto alla redazione di nuova composizione del mercato, un lavoro fatto in piena sinergia con le associazioni degli ambulanti che operano nel mercato di via pepe e che ringraziamo per la collaborazione tenendo anche conto dei posteggi che si sono liberati a seguito di decadenza di concessioni, revoche e cessazioni di attività.

I posteggi totali sono ora 314. I posteggi liberi sono 33 (6 non alimentari, 7 alimentari, 12 hobbisti, 8

produttori). I posteggi attivi sono 281di cui: 219 non alimentari, 25 alimentari, 33 produttori agricoli 4 florovivaisti.

I posteggi liberi da porre a base di gara sono 33: 8 da riservare ai produttori agricoli di mq 3x3; 7 alimentari, di cui 4 da 8x5; 2 da 7x3,5; 1 da 12x5; n. 12 Hobbisti mq 6x2 e n.6 Non Alimentari mq 8x5.

Il cammino iniziato prosegue dunque dando una migliore fruibilità al mercato, in linea anche con le nuove normative relative alla prevenzione incendi e sulla sicurezza, liberando nella zona dell'antistadio Adriano Flacco, su via Elettra, un'area di circa 1.350 mq da destinare a parcheggio. In tale zona erano presenti posteggi alimentari in particolare sulla fascia antistadio e non alimentari nell'area più centrale di via Elettra resisi liberi negli ultimi anni. Questa azione, necessaria per rendere più sicuro e fruibile mercato e pubblico, ha determinato una redistribuzione dei pochi posteggi attivi rimanenti sulla zona di via Elettra verso la fascia alberata dove sono già presenti alcuni posteggi dei produttori agricoli e alimentari. Nella piazzola di via Elettra, vicino al circolo Tennis e alle tensostrutture, è previsto l'inserimento di otto posteggi di produttori agricoli di dimensioni 3m x 3m e quattro nuovi banchi alimentari di dimensioni 8m x 5m. Sempre lì il riordino prevede la redistribuzione dei posteggi esistenti, anche liberi, questo per creare una sorta di corridoio di circa 7m per collegare agevolmente via Pepe a via Elettra e creare una visione d'insieme più dinamica e uniforme del mercato, in linea con i parametri di sicurezza di tale area.

Qui infatti insiste una via di sicurezza lungo tutta via Elettra di dimensioni che vanno da 3 m a 3,50 oltre al nuovo corridoio che si è venuto a formare. Su via Pepe restano le disposizioni esistenti con corridoi e vie di fuga che vanno da 3 m a 3,50 ben collegati a vie perpendicolari, in particolare si rende via Pepe più facilmente raggiungibile dalle vie limitrofe perpendicolari, quali via Chiarini, via Carabba, via Valigani e via Benedetto Croce, oltre che da via Marconi in cui insistono i due ingressi principali al mercato e alla stessa via Pepe. In questi corridoi, con l'attuale riorganizzazione mercatale possono accedere i mezzi di soccorso, i mezzi di polizia municipale e macchine dei vigili del fuoco.

Per l'eventuale intervento di mezzi pesanti dei vigili del fuoco, quali camion e carrelli elevatori, sono ora in condizioni di raggiungere e sostare in caso di emergenza agli incroci con via Pepe delle vie secondarie: via Chiarini, via Carabba, via Valigani e via Benedetto Croce, via Marconi, Via Elettra e poter estendere il braccio di soccorso per intervenire nei posti meno accessibili coprendo un'area di influenza con un raggio di circa 50 m.

Su via Marconi è inoltre prevista anche la collocazione di dodici banchi di hobbisti di dimensioni 6mx2m, anche qui in modo da creare un percorso di sicurezza continuo che da via Marconi si ricongiunge a via Pepe".