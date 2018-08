Montesilvano abolisce i premi cubatura ma l'emergenza cemento rimane

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

C'è uno scollamento evidente, come spesso accade, tra i comunicati quotidiani della giunta Maragno e la realtà osservabile in città.

Questa volta, dopo lo scorso consiglio comunale, apprendiamo dal neo-assessore Fumo l' "abolizione dei premi di cubatura". Ma a Montesilvano c'è ancora un'emergenza cemento. Per fortuna i cittadini montesilvanesi sono ancora liberi di alzare lo sguardo ed osservare le gru che si stagliano nel cielo, sanno leggere con curiosità i cartelloni di cantiere disseminati sul territorio cittadino.

Ebbene sì, palazzoni alti 6 o 7 piani continuano imperterriti a spuntare come funghi, nonostante il voto "eroico" del sindaco Maragno e della sua maggioranza. Come si spiega tutto ciò?

Innanzitutto occorre ricordare che questa amministrazione di centrodestra ha inteso approvare il famigerato Decreto Sviluppo, che ha consentito, a titolo di esempio, la costruzione di edifici di oltre 20 metri di altezza a distanza di appena 10 metri da case di soli tre piani. Togliendo luce e aria e regalando una desolante sensazione di oppressione. Spesso sono lavori avviati da pochi anni, quindi iniziati durante il mandato di Francesco Maragno, sindaco che ha inspiegabilmente tenuto a lungo per sè la delega all'urbanistica. Spesso mancano marciapiedi, parcheggi, anche il semplice spazio per il transito contemporaneo di due veicoli.

Abbiamo chiesto continuamente e costantemente, nelle commissioni e in ogni sede deputata, la revisione del Piano Regolatore, strumento di pianificazione urbanistica risalente ormai al lontano 1999, che in questa datata versione ha consentito a Montesilvano l'invasione terrifica del cemento.

Spettava al sindaco con delega all'Urbanistica mettere finalmente mano al PRG, magari con la partecipazione della cittadinanza e in maniera condivisa, per invertire l'espansione cementizia e riqualificare davvero l'esistente.