Adeguamento sismico, 3 scuole di Montesilvano inserite nel piano triennale della Regione

«La sicurezza delle scuole di Montesilvano è sempre stata una grandissima priorità per la nostra Amministrazione. In questi anni abbiamo messo in atto infatti una serie di interventi per adeguare simicamente le nostre scuole e cercato di cogliere tutte le opportunità derivanti da fondi regionali e non solo. Ora abbiamo appreso un'altra bella notizia che ci consentirà di estendere ulteriormente questo percorso».

E' con queste parole che l'assessore alla edilizia scolastica Maria Rosaria Parlione annuncia l'inserimento di tre scuole di Montesilvano all'interno del piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 redatto dalla Regione Abruzzo. Si tratta della sede centrale della Troiano Delfico, per la quale è stata individuata una somma di circa 1 milione di euro; 940.000 euro è la somma per la succursale della Troiano Delfico e infine 970.000 euro per la scuola secondaria di primo grado I. Silone.