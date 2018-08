Senso unico sulla Tiburtina per il rifacimento dell'asfalto

"Sono partiti oggi con la predisposizione del cantiere, i lavori di Terna per il ripristino del manto stradale della Tiburtina Valeria. Un'operazione che viene eseguita ora, a 5 mesi dagli interventi, dopo il giusto tempo di assestamento che scavi così importanti richiedono. Ad operare è la società Roda S.p.a. per conto di Terna, i lavori interesseranno lo scavo già effettuato, su cui verrà ripristinato il manto di asfalto nel tratto che va dall'incrocio con via Vicenza fino alla proiezione della circonvallazione SS16 (viadotto), cioè all'altezza del magazzino Tittaferrante.

Durante i lavori, che abbiamo voluto fortemente che iniziassero in questo periodo del mese di agosto, anche per evitare il traffico che accompagna la ripresa dell'anno scolastico, verrà istituito il senso unico alternato su tratto interessato della Tiburtina Valeria. Il tappetino di asfalto naturalmente non sarà limitato ai segmenti delle lavorazioni, ma riguarderà un tratto più ampio di dieci metri, cinque metri da ogni lato dello scavo.

Il lavoro dovrebbe terminare già l'8 settembre, per cui si tratterà di pazientare solo pochi giorni, ma la Tiburtina, che proprio in quella zona era particolarmente dissestata, tornerà ad essere un'arteria più sicura e decorosa, completando anche il lavoro di manutenzione straordinaria eseguito da noi proprio a fine 2017.

Parallelamente verrà istituito il senso unico alternato anche nel tratto di via Muccioli, strada parallela alla pista dell'aeroporto, tra via Molino e la Tiburtina, per opere connesse alla posa in opera di elettrodotto in cavo interrato dell'alta tensione. Anche qui il lavoro parte oggi e terminerà l'8 settembre".