Rifiuti ingombranti, da metà luglio a Montesilvano oltre 400 persone al centro di raccolta

«Il Centro di Raccolta di via Inn è perfettamente operativo, tanto che dalla sua apertura, lo scorso 14 luglio ad oggi, 29 agosto, ha registrato 419 utenti che hanno conferito ingombranti, apparecchiature elettroniche, potature, mobilia varia e olio vegetale». A dirlo è l'assessore all'Igiene Urbana Paolo Cilli, che ricorda: «Al nostro insediamento abbiamo trovato una gestione dei rifiuti completamente inadeguata ad una città come Montesilvano. Le percentuali di raccolta differenziata riuscivano a malapena a toccare il 18%, mentre oggi abbiamo superato il 32% su tutto il territorio. Abbiamo voluto invertire completamente la tendenza, arrivando, con coraggio a risolvere un contratto, da 40 milioni di euro, con la precedente ditta. Abbiamo introdotto il sistema di raccolta porta a porta, dapprima a Montesilvano colle, con percentuali del 78,77% e poi nei quartieri al confine sud con Pescara e PP1, dove stiamo registrando il 75,20% di differenziata. Abbiamo - dice ancora Cilli - installato una isola ecologica, lungo via Aldo Moro, di fronte il centro Porto Allego, dove conferire i propri rifiuti differenziati H24. Siamo la prima Amministrazione ad aver realizzato a Montesilvano un centro di raccolta sito in via Inn. Un secondo verrà presto realizzato a Montesilvano Colle e ad esso si affiancherà anche il primo centro del riuso che sorgerà su via Nilo, dove sarà possibile conferire materiali che per qualcuno hanno esaurito la propria utilità, ma ai quali altre persone possono restituire una nuova vita. Il percorso fatto è stato duro ed intenso - afferma Cilli - ma oggi possiamo dire con certezza di aver davvero cambiato volto a Montesilvano, complice anche la collaborazione dei cittadini che si sono dimostrati aperti a cambiare le proprie abitudini, perché consapevoli dell'importanza di vivere in un ambiente sano e rispettato».

In merito al centro di raccolta di via Inn, Cilli aggiunge: «Non ci risulta che non sia possibile conferire pneumatici per auto o ciclomotori, ma è assolutamente necessario rispettare delle regole. Il conferimento di questa tipologia di rifiuti, infatti, è consentita alle utenze domestiche in un quantitativo limitato a massimo 4 ruote. Per quanto concerne i materiali di inerti, da oggi è attivo anche il loro conferimento, prima rimasto in sospeso, per via della mancanza del cassone adeguato al loro ritiro».

Per quanto riguarda le altre tipologie di rifiuti, quali batterie, toner, vernici e olio motore esausto Cilli fa sapere: «Per il conferimento di tali rifiuti, è necessario attendere la fine del mese di settembre, affinché gli uffici tecnici possano stipulare le convenzioni necessarie al loro smaltimento, che in questo periodo non è stato possibile completare per via della pausa estiva di molte ditte. Crediamo sia veramente disonesto intellettualmente puntare il dito alla ricerca spasmodica di inesistenti disservizi, quando è evidente il totale e radicale cambio di passo, che questa Amministrazione ha consentito di fare alla città, che pochissimi anni fa indossava la maglia nera in materia di differenziata, ma che oggi, sta ottenendo risultati eccezionali».

Al centro di raccolta, in via Inn, i residenti a Montesilvano possono conferire i propri rifiuti nelle mattine del lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16 alle 19 (nell'orario estivo) e dalle 15 alle 18 (nell'orario invernale). Resta possibile il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio. Per usufruirne, è necessario prendere un appuntamento telefonico contattando il numero verde 800195315, 085 8620460 per i cellulari.