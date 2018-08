I problemi del centro rifiuti di Montesilvano sollevati dal M5S

Nel centro di raccolta aperto in via Inn non è ancora possibile conferire certi tipi di rifiuti. E' quanto ci hanno comunicato numerosi cittadini di Montesilvano, recatisi sul posto con materiali inerti ma respinti al mittente, poiché sembrerebbe che il Comune non abbia ancora provveduto a completare le procedure previste per il ritiro.

Oltre agli inerti e ai materiali di risulta da piccole demolizioni, i cittadini ci segnalano l'impossibilità di conferire olio motore esausto, batterie auto, pneumatici, cartucce e toner, vernici e solventi. Molti comuni, anche limitrofi, si sono attivati per dare la possibilità ai propri cittadini di smaltire correttamente queste tipologie di rifiuti, disincentivandone così l'abbandono sul territorio. Non capiamo come mai invece l'amministrazione Maragno non abbia ancora provveduto in questo senso.

Inoltre nel mese di agosto il servizio di ritiro a domicilio di ingombranti e sfalci è stato sospeso, con conseguenti disagi per la popolazione.

Troviamo che la Giunta abbia peccato di carenza nelle informazioni alla cittadinanza e non si stia attivando prontamente per garantire il corretto funzionamento dei servizi annunciati.

Il centro di via Inn, inoltre, è di difficile individuazione. Dopo circa due mesi, sarebbe quanto mai opportuno installare un'apposita segnaletica stradale che consenta di recarvisi facilmente, sia immettendosi da Via Vestina che dalla nuova strada lungofiume.

Sono questi piccoli provvedimenti di buon senso, che facilitano il buon vivere civile, ma che solo a Montesilvano appaiono irrealizzabili od oggetto di inspiegabili lungaggini.