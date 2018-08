Terminati i lavori nella palestra della scuola di via Rubicone

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Stamane si è svolto uno degli ultimi sopralluoghi dell'assessore all'Istruzione Giacomo Cuzzi nel cantiere della palestra della scuola primaria Raffaele La Porta, dove sono stati completati i lavori. Sul posto anche l'ingegner Marco Polce, responsabile del Servizio Edilizia scolastica Comunale.

"Finalmente un altro importante tassello viene messo per completare il plesso rimasto per troppi anni fermo – così l'assessore Giacomo Cuzzi – quando ci siamo insediati abbiamo subito cercato e attivato le risorse per ultimare la palestra e l'altra ala dell'edificio.

Ora c'è anche la palestra, un impegno a sei zeri, che abbiamo fortemente voluto, controllando che tutto venisse fatto a regola d'arte e nel rispetto dei capitolati. La palestra non solo è stata completata e messa in sicurezza secondo tutte le normative vigenti, ma sono state ricavate altre aule a servizio della scuola materna e spazi da destinare ad attività ricreative, che renderanno più ampia l'offerta didattica di quello che è un comprensivo molto denso per iscrizioni e attività.

Abbiamo tanti cantieri che vanno definendosi nelle scuole cittadine, che mai come in questi quattro anni hanno avuto fondi, attenzione e progetti, ma la palestra completa un intervento a cui teniamo molto, perché mette insieme bellezza, funzionalità e sicurezza del plesso situato in una delle periferie a cui dedichiamo attenzione e che vogliamo consegnare alla comunità scolastica, al quartiere e alla città nelle prossime settimane, ipotizzando anche una speciale intitolazione dei locali".