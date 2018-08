Oltre la Valle del Sagittario: Gregorio, il formaggio, le greggi e i cani da pastore

Condivide il nome con i famosi canti a cappella, i Gregoriani, della liturgia romana della Chiesa Cattolica. Come per i canti, il formaggio pecorino creato da mastro Gregorio Rotolo, ha un solista che è lui stesso. Lo ha ottenuto dopo anni di passione casearia manifestata fin da bambino, e come i canti melodiosi che catturano l’ascolto, questo pseudo stracchino-pecorino, rapisce il degustatore.

Gregorio Rotolo al lavoro Foto Luciano e Guido Paradisi

Gregorio non è solo l’autore di questo formaggio che ha retto il confronto con prodotti analoghi ottenuti in luoghi a vocazione casearia più nota. Nella sua attività ha anche valorizzato tutto quanto madre natura ha concesso a chi vive ed interpreta le bellezze dei luoghi in cui è nato, sempre nel rispetto dell’ambiente e delle regole ed utilizzando metodi naturali. Ha cioè riproposto, in modo adeguato e rispettoso di ambiente e tradizioni, quanto le conoscenze avute fin da bambino gli avevano insegnato in termini di produzione casearia e protezioni naturali di greggi ed armenti.

Non si appella Gregorio all’uso delle armi per ridurre la popolazione dei lupi che pure sono presenti nel territorio dei suoi pascoli. Non ne ha bisogno, intanto perché crede profondamente nel ruolo che il predatore ha in natura, e poi perché ha recinti elettrificati e oltre 40 cani da pastore abruzzese che assolvono magnificamente al compito di difesa di 1500 pecore, 40 mucche, 100 capre e 7 cavalli.

Siamo in Valle Scannese, nel cuore dell’Abruzzo montano tra i più affascinanti. La si raggiunge dopo aver percorso una stradina scavata nella roccia… in modo eroico nell’800, la strada regionale 479, percorrendo la quale ti auguri ad ogni curva di non incrociare un pullman che pure è costretto a percorrerla per non lasciare isolate le popolazioni di quei luoghi.

Gole del Sagittario lungo la strada 479. Foto Luciano e Guido Paradisi

Lago di San Domenico. Foto E.M. Di Loreto