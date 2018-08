Il tiro a segno nazionale di Pescara in finale

Si è tenuta presso la sala Giunta del comune di Pescara e alla presenza del Sindaco Avv. Marco Alessandrini, del Presidente Commissione della Polizia Municipale Piernicola Teodoro, del Presidente Commissione Pari Opportunità Tiziana Di Giampietro nonchè del Comandante della Polizia Municipale Dott. Carlo Maggitti, la presentazione delle squadre appartenenti al Tiro a Segno Nazionale di Pescara che parteciperanno agli assoluti italiani rispettivamente nelle discipline di Tiro Rapido Sportivo e tiro aria compressa P.10.

Presidente e Vice Presidente del tiro a segno, Ernesto Starinieri e Paolo Vescovo, congiuntamente hanno illustrato le modalità operative che hanno portato gli atleti a raggiungere traguardi così pregevoli, mettendo anche in evidenza tutte le opportunità offerte soprattutto ai giovani che volessero intraprendere un cammino sportivo all'interno delle squadre Pescaresi.

Parole di elogio e di ringraziamento sono state espresse dalle autorità presenti nei confronti degli atleti che nel raggiungere traguardi così ambiti hanno esternato doti inerenti la correttezza sportiva, l'impegno costante nonchè il rispetto delle regole.

Particolare importanza è stata espressa dal Dott. Maggitti non esclusivamente per i risultati conseguiti, che comunque rimangono motivo di giubilo personale, ma soprattutto per la presenza nella squadra di due operatori della Polizia Municipale che oltre ad essere alle proprie dipendenze del comune di Pescara, sono altresì istruttori del tiro a segno nazionale. Per questo tra i prestigiosi risultati ottenuti nella disciplina sportiva, il Dott. Maggitti ha ricordato in particolare I due titoli italiani vinti dal suo personale che parteciperà alla finale di Catania: Agenti Carla Di Girolamo e Di Nicolantonio Alfonso. Ad irrobustire la squadra Pescarese Loris Speranza dipendente Fater e pugile dilettante già vice campione nel tiro rapido sportivo e nel tiro dinamico. Da elogiare anche il risultato ottenuto da parte della squadra di aria compressa P. 10 (specialità olimpica) Mario Di Silvestri, Alessio D'Ambrosio e Franco Di Nardo che hanno conquistato la finale a Bologna.

L'incontro si spera sia imprescindibile dell'ottimismo che anima le due squadre che rappresentano senza dubbio la positività dei valori della città di Pescara.