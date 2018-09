In via Balilla, via Galilei e Fosso Vallelunga torna il divieto di balneazione

Nella giornata di ieri è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione in via Balilla, via Galilei e nella zona antistante Fosso Vallelunga a causa delle copiose piogge cadute ieri su Pescara.

Le zone sono segnalate con appositi cartelli e rimarranno interdette alla balneazione fino alla successiva ordinanza di revoca.

Il provvedimento è arrivato dopo la segnalazione dell'ACA dell'attivazione delle procedure di emergenza degli impianti di sollevamento fognari e del depuratore di Pescara alle ore 16.30.