Vasto e Molfetta vincono la 24esima regata dei Gonfaloni

Si conclude con la vittoria di Molfetta e Vasto la 24ª edizione della Regata dei Gonfaloni. I 22 equipaggi sono in città da ieri e si affrontano sul fiume per la gara che gli ha visti impegnati lungo un miglio per gli equipaggi maschili e mezzo miglio per gli equipaggi femminili.

Molfetta si è aggiudicata il podio per le squadre femminili, mentre per quelle maschili la vittoria è andata a Vasto. Nelle foto le immagini della premiazione con l'assessore alle Attività produttive e Turismo grandi eventi Giacomo Cuzzi, con il presidente della Commissione Turismo del Comune Riccardo Padovano.

Classifica equipaggi femminili: Molfetta, Giovinazzo, Vasto, Taranto, Termoli uno, Termoli2, Ortona.

Classifica equipaggi maschili: Vasto, Giovinazzo, Molfetta Lni, Termoli1, Martinsicuro, Termoli 2, Ortona, Passignano, Molfetta, Pescara.

Stasera i tratti salienti della gara, scandita dalla cronaca dalla giornalista Mila Cantagallo, potranno essere rivissuti nella trasmissione televisiva che andrà in onda alle ore 21:00 su Rete 8.