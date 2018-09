Inagibilità delle scuole di Pescara: Cuzzi non è informato o fa finta di non capire?

“Entro poche ore invieremo anche all’assessore all’edilizia scolastica Cuzzi il dossier preparato per il Prefetto per metterlo al corrente delle condizioni di inagibilità in cui versano quattro scuole di Pescara, ovvero la scuola elementare ‘Rodari – Andersen’ di via Salara Vecchia, la scuola elementare ‘Don Milani’ di via Sacco, la scuola media ‘Antonelli’ in via Virgilio, e la scuola media ‘Michetti’ in via del Circuito.

In questo modo, finalmente, conoscerà anche lui la situazione strutturale di 4 edifici in cui a giorni si assumerà la grave responsabilità di far rientrare centinaia di studenti, situazione che a oggi è chiaro che non conosce visto che, mentre l’Associazione ‘Pescara – Mi piace’ parla dei 4 edifici, lui continua a rispondere elencando i lavori fatti in altre strutture, come 3 asili nido, o la palestra di via Rubicone o la media Pascoli. Delle due l’una: o l’assessore Cuzzi non è informato, e questo sarebbe grave visto che ha fatto approvare alla giunta 4 delibere sulla problematica che quantomeno dovrebbe aver letto, oppure finge di non capire, ed è altrettanto grave perché sta prendendo in giro centinaia di famiglie pescaresi che, ignare di tutto, stanno per portare i propri figli in scuole non sicure. Ovviamente la nostra Associazione andrà avanti sul tema: oggi abbiamo sollecitato telefonicamente l’incontro con il Prefetto che, a una settimana dalla riapertura delle scuole, è urgente e nel frattempo decideremo se informare anche la Magistratura su quanto sta accadendo a Pescara”.