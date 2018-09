Cirfood contro il Comune di Pescara per aver risolto il contratto di refezione scolastica

CIRFOOD rende noto di aver depositato impugnazione giudiziale contro il Comune di Pescara per dichiarare l’illegittimità della risoluzione del contratto di refezione scolastica, a tutela dei propri interessi e della propria reputazione.

In particolare, l’impresa precisa che sono ancora in corso le indagini aventi l’obiettivo di accertare le responsabilità dei fatti che hanno portato al malessere di alcune decine di bambini residenti nel Comune di Pescara il 2 Giugno scorso.

CIRFOOD si è inoltre resa fin da subito disponibile ai dovuti accertamenti da parte delle autorità competenti. Ancora oggi, per la medesima ragione, l’impresa ribadisce la massima fiducia nell’operato della magistratura e conferma la totale disponibilità a collaborare per l’accertamento di ogni responsabilità dei fatti.

CIRFOOD è impresa che da oltre 40 anni opera su tutto il territorio nazionale per la produzione di 100 milioni di pasti all’anno, grazie alla forza di 13.000 persone. È un’impresa leader nel settore della ristorazione, la cui responsabilità nell’operato quotidiano per la salute delle persone e la sostenibilità ambientale è ampiamente riconosciuta dai clienti che l’hanno scelta.

L’impresa ha manifestato, fin dall’inizio della vicenda, la propria vicinanza alle famiglie per la salute dei giovani colpiti da disturbi gastrointestinali.

Contestualmente, esprime la propria solidarietà e un sincero ringraziamento ai dipendenti che hanno assicurato il servizio di refezione scolastica a Pescara, per la grande responsabilità e sensibilità dimostrata.

