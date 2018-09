Partiranno domani i lavori di ripristino del manto stradale su via Tasso, via Trilussa e via Fabrizi

"Partiranno dal 7 al 12 settembre importanti lavori di ripristino del manto stradale da parte della ditta CO.I.E.T. srl per conto di Enel su alcuni importanti tratti del centro cittadino. Parliamo di via Tasso, via Trilussa e via N. Fabrizi. I lavori seguono gli scavi eseguiti da Enel qualche mese fa e interesseranno un ripristino di una fascia di tre metri.

Per via Tasso si lavorerà dall'angolo con via Foscolo fino al civico 89, mentre per via Trilussa si andrà al civico n. 3 al civico 43. Su via Nicola Fabrizi invece si lavorerà dal civico 128 fino al civico 140.

Durante le lavorazioni che interesseranno queste strade per fasi, è previsto il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati della carreggiata, con l'apposizione di divieti di sosta a carico dell'impresa che eseguirà il ripristino.

E' un lavoro importante perché si ripristina, dopo una fase di assestamento, tratti stradali del centro cittadino che da tempo aspettavano questa definizione. La ditta Co.I.E.T. opererà con una iniziale scarifica dell'asfalto provvisorio e con il ripristino di una fascia di tre metri oltre lo scavo".