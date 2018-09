Balneazione, tornano balneabili le zone di via Galilei e via Balilla. Stop in via Cadorna

Nella giornata di oggi, dopo i risultati forniti dall'ARTA, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha firmato l'ordinanza che revoca il divieto di balneazione in via Galilei e via Balilla.

Sempre l'ARTA ha comunicato che il campione delle acque prelevate nella zona di via Cadorna è risultato non conforme pertanto è stata emessa ordinanza di divieto temporaneo di balneazione in questa zona.

Come sempre saranno posizionati i cartelli che segnalano il divieto.