Montesilvano avrà un nuovo campo da calcio regolamentare in via Senna

Prenderanno il via il prossimo autunno i lavori di realizzazione del nuovo campo da calcio regolamentare che sorgerà su via Senna. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori dell'antistadio di via Senna che, secondo le disposizioni della Federazione Gioco Calcio, potrà ospitare le gare fino alla prima categoria. Gli interventi, una volta completate le verifiche di rito e la formalizzazione del contratto, avranno una durata di circa 60 giorni. Le opere riguarderanno la rimozione della recinzione esistente, dell'impianto di illuminazione del campo e dello spostamento dei sostegni per l'illuminazione pubblica; la realizzazione di un sistema drenante del campo, di blocchi di fondazione per la recinzione di irrigazione e illuminazione e di una nuova recinzione tra l'area e lo stadio. Il progetto prevede anche un secondo lotto relativo alla realizzazione degli spogliatoi che, oltre a completare l'Antistadio, andrebbero a potenziare anche la pista di atletica di via Senna.

Il primissimo progetto risale al febbraio 2012. A novembre dello stesso anno venne deliberato uno stanziamento per la realizzazione del primo lotto, ma le procedure di gara non vennero cominciate.