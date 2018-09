Aperte le iscrizioni per l'a.a. 2018/2019 della Nuova Scuola Comunale di Musica di Montesilvano

Sono riaperte le iscrizioni per l'anno accademico 2018/2019 alla Nuova Scuola Comunale di Musica di Montesilvano.

«Siamo prontissimi – afferma il direttore artistico Donatella Columbaro – a ricominciare con un nuovo anno come sempre ponendo al centro i nostri ragazzi che tante soddisfazioni ci regalano sia nei corsi tradizionali di musica che in quelli di jazz e pop. Abbiamo passato un'estate molto intensa, offrendo alla città ben 7 concerti inseriti sia nell'ambito del cartellone eventi del Comune che all'interno del festival "Cinema è cultura" che si è svolto al Pala Dean Martin. Adesso cominciamo un nuovo anno ponendo come sempre i riflettori sugli allievi che rappresentano il cuore pulsante della nostra istituzione: a breve infatti consegneremo le borse di studio a quegli studenti che nell'anno accademico 2017/2018 si sono particolarmente distinti. Un'altra consegna sarà quella delle certificazioni Trinity Music, la cui sessione che ha coinvolto 30 allievi che hanno dimostrato le loro competenze di fronte a commissari provenienti da Londra, ottenendo risultati eccellenti, si è svolta a giugno. Abbiamo avuto tanto nello scorso anno e tanto ci aspettiamo dal prossimo, cercando di realizzare i numerosi progetti che abbiamo in cantiere per diventare sempre di più punto di riferimento nel panorama scolastico musicale, nonché in quello culturale della città».