Via Trieste, il Comune ha fermato il cantiere per una valutazione della Soprintendenza

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"In merito all'edificio di via Trieste, oggetto di un progetto di riqualificazione da parte della ditta D'Andrea che ne è proprietaria e su cui si è appuntata l'attenzione di Italia Nostra, è nostra premura informare che il permesso a costruire rilasciato dagli uffici comunali a seguito di regolare iter, risulta ad oggi sospeso, in quanto da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo ci è giunta la comunicazione dell'inizio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale.

Di conseguenza non sarà possibile alcun tipo di intervento fino a che tale iter, che potrebbe portare all'emissione di un vincolo dello stabile, non verrà definito e con esso le modalità della riqualificazione da parte dei titolari del progetto".