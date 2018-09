Montesilvano, in corso i lavori di risistemazione del parco Le Vele

Prosegue il percorso di riammodernamento e risistemazione dei parchi cittadini. Sono attualmente in corso i lavori di ritinteggiatura e messa in sicurezza della nave posta all'interno del Parco le Vele.

«In questi giorni - sottolinea l'assessore al verde pubblico Ernesto De Vincentiis – abbiamo sottoposto il parco Le Vele, lungo la riviera, intitolato a Pasquale Cavicchia, ad un restyling completo, per rendere questa bellissima area verde ancora più accogliente. I lavori hanno riguardato la manutenzione e la verniciatura delle panchine e dei giochi, la reinstallazione dell'impianto di irrigazione e la messa in sicurezza della nave. Questi lavori si aggiungono a quelli che abbiamo effettuato prima dell'inizio della stagione estiva e che hanno interessato ben otto parchi, ovvero Orione, di via Costa, Fonte dell'Abbazia, di via Basilicata, di via Salieri, il parco Cormorano, della libertà e il campo di via Emilia».

Nello specifico nei parchi Orione, Fonte dell'Abbazia e della Libertà sono stati effettuati lavori di risistemazione delle recinzioni di ingresso. Nel parco di via Costa e in quello di via Salieri, oltre ad opere di manutenzione sugli arredi, sono state realizzate due aree per lo sgambettamento cani. Nel parco Cormorano è stata collocata una giostra girevole. Nel parco di via Basilicata sono stati risistemati i giochi, la recinzione del campo di pallavolo e del parco. Infine nel campo di via Emilia, gli interventi hanno riguardato la recinzione.