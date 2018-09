Approvato definitivamente il piano di recupero di Montesilvano Colle

Si conclude il percorso burocratico avviato dall'Amministrazione Maragno per dare un'identità precisa e forte al borgo di Montesilvano Colle. La Giunta ha infatti approvato definitivamente il piano di Recupero del centro storico della parte collinare della città.

«Inizia ora il vero cammino per rendere il borgo di Montesilvano colle ancor più fiore all'occhiello dell'offerta turistica e culturale della città. Sono trascorsi 27 anni da quando - ricorda il sindaco Francesco Maragno – Montesilvano adottò il primo piano di recupero del centro storico. Con l'approvazione definitiva del nuovo piano, invece, abbiamo rimodulato le regole con un obiettivo preciso: conferire una riconoscibilità piena e valorizzare il borgo che rappresenta il cuore della storia montesilvanese. Si tratta – rimarca il sindaco - di un passo in più in quel progetto di valorizzazione delle bellezze che possiamo vantare e che ci hanno visto presentare la candidatura e ottenere il riconoscimento di Montesilvano Colle tra i Borghi autentici d'Italia. Presto - annuncia il primo cittadino – affideremo anche i lavori di risistemazione di piazza Calabresi. L'obiettivo è quello di permettere a tutti i cittadini di vivere luoghi che ne favoriscano l'aggregazione e l'inclusione. Proprio per questa ragione abbiamo predisposto un progetto che vedrà, innanzitutto, l'eliminazione delle barriere architettoniche e della fontana ormai non funzionante da anni, e l'inserimento di elementi nuovi che possono valorizzare tutto il borgo e facilitare la fruibilità della piazza stessa».

Il piano di recupero prevede una programmazione degli interventi da realizzare nell'immediato futuro, con un'attenta pianificazione del colore e dei manufatti di arredo e una particolare attenzione alla mobilità mediante percorsi pedonali al fine di avere una migliore possibilità di fruizione degli spazi pubblici. In sostanza vengono fornite precise indicazioni relative alla scelta dei materiali o alle tecniche operative e delle colorazioni alle quali attenersi per progetti di restauro e recupero degli immobili del borgo, vengono individuate le tipologie di interventi artistico - culturali, capaci di generare un ambiente bello e riconoscibile, favorendo al contempo l'insediamento di attività artigianali produttive e per la valorizzazione e la promozione dei prodotti eno-gastronomici locali. Infine viene individuata la localizzazione di attività ed attrezzature legate al settore turistico e della ristorazione e incentivando la creazione di posti letto turistici. Nel piano, inoltre, è stata posta una specifica attenzione all'utilizzo dei locali esistenti al piano terra, per botteghe artigiane, attività commerciali o imprenditoriali ed associazionismo in genere.

Nel borgo insistono due edifici, Palazzo Delfico e la Chiesa di San Michele Arcangelo, che sono stati definiti il primo da un Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza per i beni Ambientali Artistici e Storici, nel 1997 "di interesse particolarmente importante", la seconda dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali e del Turismo, nel febbraio 2017 "di importante interesse culturale".