Sport e rispetto per l'ambiente. Sabato a Villa de Riseis sport e didattica per adulti e bambini

"Si terrà al Parco De Riseis il prossimo 15 settembre una speciale sinergia in nome dell'Ambiente, quella che vede Comune di Pescara (assessorati Ambiente e Sport) e Decathlon Italia Srl unite in occasione del World Cleanup Day. Sarà un evento all'insegna della sostenibilità, dell'ambiente e anche dello sport, a cui aderisce anche la società sportiva Delfini Biancazzurri che organizzerà alcuni eventi sportivi.

La giornata del World Cleanup Day è promossa dal movimento Internazionale Let's do It! World e nasce con l'intento di realizzare un progetto molto ambizioso: ripulire il mondo dai rifiuti.

L'amministrazione Comunale, ha risposto con la disponibilità degli assessorati ad Ambiente e Sport, certa che qualsiasi esempio di tutela dell'ambiente in cui viviamo sia importante per sensibilizzare la comunità. A tal fine l'evento coinvolgerà grandi e piccini all'interno del Parco Comunale "Villa De Riseis", dove si svolgeranno diverse attività a sfondo sportivo e didattico, con la collaborazione delle Guardie Ambientali della Geav, presidedute da Vittorio Sticca, con cui l'Amministrazione ha già avviato una fattiva collaborazione e, infine, anche di Attiva Spa, società di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti comunali che sta facendo decollare un'importante campagna di sensibilizzazione nella comunità e fra le scuole per sollecitare comportamenti corretti in nome dell'ambiente e di pratiche virtuose relative ai rifiuti".

Il Programma

L'evento durerà dalle 8.30 alle 13

8.30 ritrovo e distribuzione materiale

9-11 inizio pulizia

11.30-12.30 Attività sportive

12.30-13 Ritiro rifiuti

Il World Clean up Day

Partecipare all'evento che si svolge in 150 Paesi, significa schierarsi contro il problema della spazzatura mondiale e promuovere l'importanza di un ambiente pulito in cui praticare sport. Una grande Onda Verde partirà dal Giappone fino ad arrivare alle Hawaii, con centinaia di migliaia di persone che attiverano azioni di clean up lo stesso giorno.

Tutte le info qui: http://www.letsdoititaly.org/