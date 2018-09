Lunedì e martedì gli uffici dello Sportello unificato per il cittadino saranno chiusi

Nelle giornate di lunedì 17 settembre e martedì 18 settembre 2018 gli uffici dello Sportello Unificato per il Cittadino di Piazza Duca D'Aosta n. 15 – Piano Terra, Palazzo "Ex Inps" (Servizi Demografici, Ufficio Residenze, Ufficio Carte d'Identità e URP) e le sedi circoscrizionali di P.zza Grue e Colli, resteranno chiusi al pubblico per operazioni di passaggio a nuove procedure informatiche.

Per eventuali urgenze documentate è possibile contattare i Responsabili dei Servizi "Demografici" e "URP" ai seguenti numeri:

Lanfranco Chiavaroli (per i Servizi Demografici) 085/4283580;

Marcella Nicotri (per accesso agli atti) 085/4283391