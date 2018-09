Via Aterno, si pensa al senso unico mare monti per consentire la sosta

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli si è recato in via Aterno dove sono in corso lavori di riqualificazione del tratto più mal ridotto di una delle strade di ingresso alla città più frequentate.

"Da questa mattina in via Aterno si comincia a scavare riferisce il vicesindaco Antonio Blasioli- la ditta aggiudicataria dell'appalto ha già transennato la sezione della strada che verrà interessata dai primi interventi, stamane ho incontrato sia i residenti che i commercianti della zona, che chiedono una diversa viabilità nella strada in contemporanea con lavori, attraverso l'istituzione di un senso unico temporaneo per consentire alle macchine di poter parcheggiare sul lato nord della carreggiata. Al rientro dal sopralluogo l'Amministrazione si è già attivata con gli uffici tecnici per studiare un senso unico direzione mare-monti che potrebbe già diventare operativo nei prossimi giorni, presumibilmente da mercoledì, come ci conferma il dirigente del Settore Lavori Pubblici Giuliano Rossi con il quale sono tornato nel pomeriggio proprio per valutare la migliore soluzione che potrebbe essere quella che consente il parcheggio sul lato nord, praticamente adiacente alle attività commerciali presenti in zona, in modo che il progressivo svolgersi degli interventi non ne penalizzi l'utenza.

Di contro, chi dovrà attraversare quella parte di città provenendo dalla direzione monti-mare, potrà farlo su via Sacco, oppure sull'asse attrezzato, entrando dal cementificio.

Finiti i lavori che sono attesi da decenni, la strada cambierà radicalmente volto, sarà più bella e soprattutto più sicura per i residenti e per chi ogni giorno la percorre in entrata e in uscita da Pescara".