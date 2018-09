Ladri entrano nel Municipio di Montesilvano e portano via tv, soldi e chiavi

Un furto questa notte è stato messo a segno a Palazzo di Città. Alcuni ladri si sono introdotti nel municipio, forzando uno degli ingressi laterali. Hanno poi scassinato, rompendo il vetro, la porta della segreteria del sindaco.

Hanno tentato di entrare nell'ufficio del primo cittadino, non riuscendo. Tentativi di effrazione anche nell'ufficio legale e in quello protocollo.

I ladri si sono dati alla fuga solo dopo aver portato via il televisore installato nella Sala Giunta che viene utilizzato in occasione dell'apertura del Centro Operativo Comunale, per coordinare e gestire al meglio le operazioni di protezione civile. Derubato anche il contenuto in denaro di una delle macchinette delle bevande poste al primo piano del Comune. E' stato portato via anche il doppione delle chiavi di una delle auto utilizzate dal sindaco per gli spostamenti istituzionali.