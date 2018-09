Il campionato di serie B, tra polemiche, verdetti e ripescaggi

Non si placa il terremoto che ha investito la serie B, nonostante l’inizio di stagione con un campionato ridotto a 19 squadre. Il discorso legato ai ripescaggi torna nuovamente attuale dato che il TAR ha accolto il ricorso di Ternana e Pro Vercelli, e questo aprirebbe a nuovi scenari che investono anche Catania, Novara e Siena. Tutto questo mentre il campionato cadetto è già iniziato e vede alcune formazioni già lanciate per il primato e la testa della classifica. Sorprende in parte il buon avvio del Cittadella, formazione che già da qualche anno si presenta alla griglia di partenza come una delle squadre favorite per la promozione in A. Senza nulla togliere a Verona, Crotone, Cremonese, Palermo e Pescara. Buone prove sono arrivate anche da Benevento e Salernitana, anche se è troppo presto fare bilanci e previsioni, dato che il campionato è appena iniziato. Tuttavia possiamo già annotare come la classifica rispetto alla passata stagione sia già più lunga, dato che tra la prima e l’ultima classificata, penalizzazioni escluse, ci sono già 9 punti di distacco. Chi ricorderà come era iniziato lo scorso campionato, ricorderà certamente il gruppo composto da ben 11 squadre su 22 con un distacco minimo di 1-2 punti.

Quest’anno invece, grazie anche a Cittadella e Verona, abbiamo una classifica che parte già in modo più verticistico, facendo notare quindi la distanza che intercorre tra l’attuale capolista e le dirette inseguitrici. Anche il Crotone ha già dimostrato di avere buoni numeri e potenzialità per fare un pronto ritorno nella massima divisione, seguendo la scia del Frosinone, che è ormai diventata una squadra che alterna campionati in B e campionati in A, con una certa frequenza. Non bisogna certo sottovalutare squadre organizzate e messe bene in campo come Pescara, Palermo e Perugia, mentre il Benevento dopo un inizio difficile, potrebbe ripartire alla grande, anche grazie a un organico che il presidente Oreste Vigorito ha tentato di mantenere anche nel campionato cadetto. Una stagione che è partita con molte polemiche sia sul campo che fuori dal terreno di gioco. Sarà difficile però stabilire così prontamente una gerarchia su chi potrebbe vincere il campionato e accedere direttamente in serie A al termine della regular season. Pronostici e quote per la serie B d'altronde sono già pronte, con Verona, Crotone e Benevento, in prima posizione, e a seguire Palermo, Brescia e Venezia.

Bisogna quindi annotare come a inizio campionato il Cittadella venisse considerata una sorta di outsider, mentre dopo pochi turni bisogna già riconsiderare questo discorso con le relative quote di sorta. E’ bene ricordare come le quote subiscano variazioni, soprattutto a inizio stagione e per quanto concerne il campionato di serie B. Non bisogna nemmeno dimenticare l’esito dei ricorsi e dei ripescaggi che potrebbe contribuire a creare ancora più confusione per un campionato che è iniziato con un clima quasi irreale, dato anche dalla sentenza definitiva di una serie B che torna a 19 squadre anziché a 22. Serve ora un po’ di tempo per stabilire meglio le gerarchie di questa stagione, anche se come abbiamo già potuto appurare durante i campionati passati, chi inizia bene difficilmente perde quota strada facendo. Questo potrebbe essere quindi un segnale per Cittadella, Verona e Crotone, su tutte le formazioni in campo.