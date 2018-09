Montesilvano, ripulita l'area privata tra via Martiri d'Ungheria, via Roma e via San Pietro

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Un'operazione di pulizia e di bonifica è stata avviata questa mattina nell'area privata posta tra via Martiri d'Ungheria, via Roma e via San Pietro.

«Sono diversi anni - afferma l'assessore al verde pubblico Ernesto De Vincentiis - che quest'area si trova in completo stato di abbandono. Nonostante le continue sollecitazioni e ordinanze, a carico dei tre proprietari affinché bonificassero la zona però nulla è stato fatto. Con l'intervento di oggi, finalmente restituiamo il giusto decoro a tutta l'area, e soprattutto ripristiniamo le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza».

Già a partire dal 2010 su proposta della Asl circa la necessità di procedere alla pulizia dell'area privata dalla fitta vegetazione presente, nonché alla bonifica dell'eternit posto sulla copertura del capannone, sono state emesse una serie di ordinanze della polizia locale, nei confronti dei proprietari, tutte rimaste inottemperate. Nel maggio 2018, con atto sindacale è stato ordinato ai proprietari dell'immobile di provvedere con urgenza ad eseguire gli interventi necessari a garantire la salvaguardia della salute pubblica.