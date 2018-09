A Pescara aumentano i ciclisti

Per la giornata Bike To Work 2018, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, FIAB Pescarabici ha organizzato oggi il consueto conteggio dei ciclisti che si recano al lavoro dalle 7:30 alle 9:30.

I volontari hanno contato in 16 punti nevralgici della città di Pescara ben 3.266 persone che si sono recate al lavoro e/o a scuola in bicicletta.

Rispetto al conteggio del 2016 (nel 2017 non è stato svolto) le stesse postazioni hanno rilevato ben il 22% in più di ciclisti segnando un aumento deciso in 8 degli 11 check point del 2016. I maggiori incrementi si sono avuti alla Madonnina (+87% con 222 ciclisti), in Viale Regina Margherita (+66% con 300 ciclisti) e in Piazza Pierangeli (+67% con 175 ciclisti).

Filippo Catania, Presidente di FIAB Pescarabici afferma che "Il dato di Viale Regina Margherita conferma che le bici aumenterebbero molto se si circolasse in modo più sicuro e siamo certi che, con la costruzione del cordolo che delimiterà la pista, il flusso potrà essere maggiore".

Molto interessante il dato di Piazza Pierangeli, snodo cruciale per l'accesso all'Ospedale cittadino: l'Amministrazione dovrà convincersi che il rifacimento della strada in quella zona non può prescindere da una corsia per le biciclette che ora non è prevista. Ci chiediamo ancora una volta come uno dei principali servizi del territorio non contempli l'accesso con le bici.