Mercatino Etnico, solo positività per la città di Pescara

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Mercatino etnico che l'amministrazione comunale di Pescara si appresta a realizzare presso il sottopasso ferroviario non presenta alcun profilo problematico per la cittadinanza e per il commercio pescarese, tutt'altro, ne risolve molti.

Pone fine a situazioni di degrado e illegalità, creando un luogo privo di insalubrità, con impianti elettrici a norma, servizi igienici, controllato da telecamere e forze dell'ordine, definito e circoscritto, illuminato e popolato, l'esatto contrario della situazione di degrado a cui abbiamo assistito negli ultimi 20 anni. Inoltre riempie un vuoto urbano e degradato, senza illuminazione, un deserto da cui origina la percezione di insicurezza dei cittadini. Qualsiasi illegalità (a cominciare dalla contraffazione) diventerà così molto meno attuabile rispetto agli ambulanti sparsi su spiagge e marciapiedi in città E' per creare tale sicurezza la spesa di 250mila euro: la sicurezza ha costi. Inoltre gli occupanti pagheranno tutte le utenze e l'occupazione del suolo pubblico al Comune che nel tempo rientrerà dell'investimento. Si crea un luogo di integrazione e lavoro per centinaia di famiglie che vivono da anni a Pescara e che per anni hanno interagito umanamente e commercialmente con la cittadinanza pescarese.

Coloro che occuperanno il mercatino non possono andare negli altri mercatini esistenti per i seguenti motivi: