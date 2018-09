Mense scolastiche, tra due settimane deve iniziare il servizio e non si sa chi lo fornirà

Le consigliere comunali del Movimento 5 Stelle di Pescara Erika Alessandrini ed Enrica Sabatini chiedono al Sindaco Marco Alessandrini ed all'assessore delegato Giacomo Cuzzi di riferire in aula sulla questione delle mense scolastiche cittadine nella prossima seduta di Consiglio Comunale prevista per lunedì 24 settembre.

Abbiamo appreso dalla stampa che il tentativo di affidare il servizio di refezione scolastica al secondo classificato al bando pubblico svolto dal Comune non è andato a buon fine - commentano le consigliere comunali m5s di Pescara Enrica Sabatini ed Erika Alessandrini - il servizio di mensa scolastica dovrà iniziare il primo di ottobre, chiediamo al Sindaco e l'assessore Cuzzi di conoscere quali iniziative saranno messe in campo adesso per garantire l'effettivo svolgimento di questo servizio fondamentale.