Non sarebbe stato bello presentarsi al Matteotti con le strade sistemate?

Il Trofeo Matteotti di ciclismo è uno dei più grandi appuntamenti sportivi non solo della città di Pescara, ma dell'intero Abruzzo, oltre che una cartolina per la città, e per questo probabilmente sarebbe stato bello presentare in questa domenica di fine settembre, che coincide con la 71esima edizione della corsa ciclistica, uno spettacolo più decoroso per le strade interessate dal passaggio dei ciclisti".

Lo sostiene il consigliere comunale di Pescara Massimiliano Pignoli che denuncia lo stato precario delle strade dei Colli attraversate dal Trofeo Matteotti.

"Raccolgo e denuncio le proteste di numerosi cittadini e residenti del quartiere di Pescara Colli per le condizioni di alcune strade che presentano criticità e un pessimo stato del manto.

Questa Amministrazione - ha dichiarato il consigliere Pignoli - aveva assicurato che sarebbero state sistemate le strade stesse, soprattutto in via del Santuario, via Colle di Mezzo e Strada Pandolfi, e invece anche oggi, nel giorno del Matteotti, vediamo le strade rattoppate e aggiustate alla meno peggio, con uno spettacolo non certo decoroso per la città, con le immagini televisive, anche dei circuiti nazionali, che hanno mostrato lo stato non edificante di alcune vie attraversate dalla corsa.

Neanche l'arrivo del Matteotti è servito per migliorare la condizione di queste strade. Nei mesi scorsi - ha aggiunto ancora il consigliere Comunale Massimiliano Pignoli - avevo chiesto ed ottenuto lo stanziamento dei fondi per lavori urgenti del manto stradale e dei marciapiedi, lato cimitero, di via Colle di Mezzo, per cui auspico che i fondi a disposizione della Giunta per la manutenzione stradale, così come sostiene il vice sindaco Antonio Blasioli, vengano anche destinati per questi lavori urgenti, al fine - conclude il consigliere Pignoli - di poter restituire sicurezza a queste strade e alle migliaia di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni che quotidianamente le percorrono perché la situazione di molte strade del quartiere dei Colli necessitano di lavori che oggi come oggi non sono più rinviabili.