Caso mense, doppia colazione e possibili soluzioni transitorie. Oggi la risposta della terza ditta

Riapertura delle iscrizioni a mensa entro venerdì, opzione del pasto da casa e soluzioni temporanee in vista dell'individuazione del nuovo gestore delle mense.

Sono questi gli argomenti di cui si è discosso ieri nella riunione tra amministrazione, dirigenti scolastici, Ufficio Scolastico Regionale, Asl e rappresentanze dei genitori in merito al caos mense scoppiato a Pescara.

Dall’incontro è emersa l’intenzione dell’Amministrazione di riaprire le iscrizioni a mensa entro venerdì.

Sul fronte scolastico l’Ufficio Scolastico Regionale ha reso noto che il regolamento che disciplinerà l’opzione del pasto da casa come aggiuntivo e complementare al servizio mensa è stato elaborato dai dirigenti dei Comprensivi ed è pronto ad essere operativo con la ripartenza della mensa.

Scuole primarie

Al fine di far proseguire la didattica anche nel pomeriggio e fino a quando non sarà trovato un nuovo gestore (si attende in giornata la risposta della terza ditta dopo il forfait della seconda classificata alla gara) si pensa a soluzioni transitorie come la doppia colazione. Questa soluzione è al vaglio della Asl.

Scuole dell'infanzia

Nelle scuole dell’infanzia, dove più complessa è la gestione di un’eventuale doppia colazione, è al vaglio l’opzione di far mangiare i bambini a casa e riportarli poi a scuola.

Asili nido

Qui non esistono problemi perché dipendono direttamente dal Comune per quanto riguarda la gestione dell’emergenza e dove sono già operative diverse opzioni condivise con i genitori. Il tavolo tornerà a riunirsi giovedì pomeriggio per chiudere le istanze sospese.