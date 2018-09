Pubblicato il bando del mercatino etnico. Né illegale né insicuro ma solo norme certe e chiare

Nessuna insicurezza e nessuna illegalità. Oggi il Comune ha pubblicato il bando per l'assegnazione dei banchi di vendita del mercato etnico e dell'integrazione. Abbiamo lavorato in questi anni per dare un'opportunità di reale integrazione e ora finalmente ci siamo.

Regole chiare e certe per tutti: 100 posti per la vendita di prodotti al 60% etnici a bando per tutti i titolari di regolare autorizzazione all'esercizio della vendita ambulante e se stranieri in possesso anche di regolare permesso di soggiorno.

La valutazione delle domande prevederà la promozione del commercio equo e solidale e della cooperazione internazionale e territoriale e l'innovazione nell'organizzazione e promozione dei prodotti. Scadenza delle domande 30 novembre

Scarica il bando