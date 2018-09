Montone fugge dalla stalla e fa un giro a Pescara. Recuperato dalla Municipale

Incontri ravvicinati con un montone ieri mattina per il Nucleo Ambiente della Polizia Municipale corodinato dal comandante Carlo Maggitti e alla guida del maggiuore Donatella Di Persio. L'animale è stato segnalato nei pressi della rotonda di San Silvestro, dove la pattuglia si è recata per tentare un recupero, verificatosi all'interno di un appezzamento privato poco dopo la segnalazione. L'animale è stato subito ricondotto nella stalla regolarmente denunciata dal legittimo proprietario, che è stato individuato grazie al microchip di cui l'esemplare era dotato e che si trovava nella vicina via De Lollis, all'uomo è stata comunque comminata la sanzione per l'accaduto, come prevede la normativa.

"Voglio ringraziare il nucleo di intervento della Polizia Municipale perché ha agito anche per competenze che non gli sono espressamente riconosciute – così l'assessore a Polizia Municipale e Tutela del Mondo Animale Gianni Teodoro – I nostri agenti non solo hanno individuato l'animale, ma ne hanno individuato anche il proprietario. Resta però l'urgenza di adeguare il regolamento per la tutela degli animali che comprende solo tipologie domestiche e di compagnie e non altre specie, un compito che porteremo avanti perché venga estesa la casistica anche ad altri animali, considerato sia l'intervento di ieri mattina che altri interventi che hanno riguardato altre specie".