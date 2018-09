Mense scolastiche, la terza ditta accetta l'incarico. Presto partiranno le iscrizioni

Sì della Serenissima Ristorazione alla gestione del servizio mensa nelle scuole comunali cittadine. La ditta ha risposto positivamente all'interpello dell'Amministrazione comunale quale terza partecipante all'appalto, con una comunicazione ufficiale giunta ora a Palazzo di Città e sottoposta agli uffici competenti per esperire le formalità di rito.

"Si chiude nel migliore dei modi un'attesa che dura da mesi e una procedura lunga, necessaria e anche complessa a cui con i nostri uffici abbiamo lavorato costantemente dal 2 giugno in poi, da quando si è manifestata l'emergenza che ci ha portato a sospendere il servizio e, in seguito, a revocare l'appalto al precedente gestore – così il sindaco Marco Alessandrini- A stretto giro comunicheremo tutte le informazioni relativamente alla data di ripresa della ristorazione, che sarà comunque a breve e delle iscrizioni che vorremmo far ripartire già domani.

Ora ci saranno i tempi tecnici per le formalità affidate agli uffici amministrativi, che saranno comunque brevi e che passano anche attraverso le procedure di sanificazione dei locali deputati alla ristorazione, che sono già predisposte da parte del Comune.

In ogni caso e vista la delicatezza della situazione, non vorremmo andassero oltre il 15 ottobre, in questo incontrando la disponibilità piena della stessa Serenissima che ha indicato come data di ripresa della mensa il 22, ma si è detta pronta ad abbreviare l'attesa, riprendendo le fila di un appalto interrottosi a giugno dopo la brutta vicenda delle intossicazioni dei bambini. Lavoreremo insieme alle direzioni didattiche, com'è accaduto finora, per tornare quanto prima alla normalità e condivideremo, sia nel periodo di transizione, che con il servizio a pieno regime, scelte e proposte con le famiglie, attraverso i rappresentanti e gli organismi previsti dall'appalto.

Non possiamo che ringraziare per la pazienza e la comprensione proprio le famiglie, che con noi in questi mesi hanno atteso che si esperissero tutte le procedure richieste dalla legge per conoscere le sorti del servizio, con l'impegno a veder garantito al più presto un pasto di qualità, capace anche di ripristinare un rapporto di necessaria fiducia con i suoi speciali destinatari che ci stanno a cuore prima di tutto".